Webserie 'Zuipkeet' van BNNVARA maandag online

Toneelgroep Maastricht, Pupkin en BNNVARA lanceren in coproductie voor NPO 3 de tiendelige webserie 'Zuipkeet', over een vriendengroep in Venray die uiteengedreven wordt door een groot geheim.

De cast bestaat voor een groot deel uit jonge talentvolle Limburgse acteurs, de opnames vonden eveneens plaats in Venray. 'Zuipkeet' is vanaf 19 april iedere maandag te zien op het YouTube-kanaal van NPO 3.

Nu Heisse, vijf jaar na zijn mysterieuze verdwijning, officieel doodverklaard is, wordt er in zijn oude woonplaats in Limburg een dienst voor hem georganiseerd. De nu twintigjarige Sanne zit op de filmacademie wanneer zij terugkeert naar haar Limburgse geboortedorp om afscheid te nemen van jeugdvriend Heisse. Ze besluit een afstudeerfilm te maken over de impact van deze tragedie op de hechte gemeenschap en haar vriendengroep van toen. Sinds de verdwijning is de ooit zo sterke vriendengroep uiteengevallen. Terwijl ze de banden met haar oude vrienden weer aanhaalt en een bezoek brengt aan hun vertrouwde zuipkeet, probeert Sanne te achterhalen wat er precies met Heisse gebeurd is. Is hij werkelijk verdronken in de Peel, het moerasgebied niet ver van het dorp, waar hij voor het laatst gezien is? Tegen de zin van haar ouders duikt Sanne steeds dieper het verleden in en komen dingen aan het licht die misschien beter verborgen hadden kunnen blijven.

De spannende webserie wordt gefilmd door de lens van Sanne. Via haar camera en uit beelden van vroegere tapes ontrafelt zich het mysterie van Heisses verdwijning. Een film die bedoeld is als eerbetoon voor Heisse, verandert langzaam in een spannende zoektocht naar een ontluisterende waarheid.

Het scenario is geschreven door Luuk van Bemmelen en Reint Schölvinck. De regie is in handen van Servé Hermans en Michel Sluysmans, artistiek leiders van Toneelgroep Maastricht. De cameravoering wordt verzorgd door Rob Hodselmans ('Nao 't Zuuje', 'Holland Sport'). Producent van de webserie is Pieter Kuijpers ('Van God Los', 'Feuten').

'Zuipkeet' is een coproductie van Toneelgroep Maastricht, Pupkin en BNNVARA.

De webserie wordt mede mogelijk gemaakt door de provincie Limburg en de gemeente Venray.