Volledige BBC 'natural history' collectie beschikbaar op Dplay

De mooiste natuurdocumentaires kijk je vanaf dinsdag 24 maart op Dplay, want de volledige 'natural history' collectie van de BBC – meer dan 230 series – wordt per die datum gefaseerd toegevoegd aan het video-on-demand platform van Discovery.

Series als 'Blue Planet', 'Planet Earth', 'Life', 'Frozen Planet', 'Africa', 'Nature’s Great Events' en 'The Hunt' zijn dan direct te bekijken op Dplay.

Discovery heeft in het verleden altijd al nauw samengewerkt met de BBC en vorig jaar hebben beide partijen een wereldwijde samenwerkingsovereenkomst getekend. Deze 10-jarige overeenkomst is de grootste content deal die de BBC ooit heeft gemaakt. Gedurende het jaar worden verschillende BBC-collecties toegevoegd, waaronder 'Wildlife', 'Nature', 'Science' en 'Sea Life'. In totaal gaat het om meer dan 230 BBC-series die digitaal exclusief beschikbaar worden gemaakt op Dplay.

'Het is fantastisch dat we de BBC-series kunnen toevoegen aan Dplay. Alsof je de Mona Lisa toevoegt aan je kunstcollectie. BBC heeft enkele van de mooiste en meest betoverende natuurdocumentaires gemaakt en deze worden nu digitaal exclusief beschikbaar gemaakt op Dplay. Het past perfect bij de bestaande real-life content die op Dplay te bekijken is. Dplay laat het echte leven zien met bijzondere verhalen over echte mensen én hun passies. Dit zijn de echte verhalen van onze planeet en horen dan ook thuis op Dplay', aldus Alco De Jong, VP Country Manager Discovery Benelux.

Geen extra kosten

Alle huidige Dplay klanten met een Dplay Premium abonnement krijgen automatisch toegang tot de meer dan 500 afleveringen van 'natural history' series geproduceerd door de BBC. Zij betalen hiervoor niets extra’s. Nieuwe klanten die de BBC-series willen zien, kunnen een Dplay Premium account afsluiten om toegang te krijgen (€3,99 per maand of €39,99 per jaar).

Succesvol 1e jaar Dplay

Dplay heeft sinds de lancering vorig jaar februari een succesvol jaar gehad en een flinke groei doorgemaakt, mede door de toevoeging van de extra merken Animal Planet, HGTV, Food Network en MotorTrend. De populaire shows op het platform zijn onder andere '90 Day Fiancé', 'Counting On', 'Outdaughtered' en 'Gold Rush'. Ook de Nederlandse producties 'Say Yes To The Dress Benelux', 'Alles uit de Kast', 'Louisa & Rowan' en 'Bevallen' met zijn populair onder de abonnees. In februari is de merkcampagne 'Stream something real' van start gegaan; hiermee laat Dplay zien dat het dé video-on-demand dienst is voor series en programma’s over het echte leven, met echte verhalen en echte emoties.