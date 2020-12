Vloggers blikken terug in 'Frontberichten – De Special'

Foto: © BNNVARA 2020

'Frontberichten', het BNNVARA-programma met vlogs uit de frontlinie, keert nog eenmaal terug dit jaar met een special. Dit voorjaar lieten artsen, verpleegkundigen, leerkrachten en andere mensen met cruciale beroepen in de frontlinie in het dagelijkse BNNVARA-programma 'Frontberichten' zien hoe zij streden tegen het coronavirus.

In vlogs was te zien hoe ze het land beter maakten en onze samenleving draaiende hielden. De meest indrukwekkende of ontroerende vlogs van toen en vele nieuwe vlogs vormen nu de basis voor 'Frontberichten – De Special'. In dit uur durende document blikken de vloggers terug op deze unieke en angstige tijd. Een periode waarin de Nederlandse zorg in een frontlinie veranderde en er heftige maatregelen werden genomen. Met alle gevolgen van dien.

De documentaire gaat van start in december 2019, wanneer niemand weet wat er komen gaat en verwacht dat hen een normaal jaar te wachten staat. Als 2020 begint, en Nederland nog wintersport en carnaval beleeft, slaat de sfeer om. Het wordt steeds duidelijker dat dit virus levensbedreigend is en zich snel verspreidt. Beetje bij beetje gaat de wereld op slot en legt het virus ook ons land plat. De vloggers vertellen hoe zij dit hebben beleefd en hoe ze terugkijken op deze heftige periode. Ook zien we de pijnlijke consequenties van de maatregelen, zoals ouderen die alleen sterven.

Bedenker en regisseur Geertjan Lassche: 'Niemand heeft vorig jaar kunnen vermoeden dat we in 2020 in een mondiale crisis terecht zouden komen, dat we echt bang zouden worden voor een virus, en dat we daardoor van elkaar zouden vervreemden. Maar het was ook een jaar waarin de zorg de allerbelangrijkste factor is geweest. Die emoties komen terug in deze special, waarin de meest indrukwekkende vlogs van toen worden verweven met nieuw materiaal. Op een manier zoals de kijkers dat van 'Frontberichten' gewend zijn: dichtbij, laagdrempelig, ongepolijst en compact.'

'Frontberichten – De Special', zondag 20 december om 20.20 uur bij BNNVARA op NPO 2.