Vijfde bakker verlaat de 'Heel Holland Bakt'-tent

Foto: Omroep MAX - © Roland. J. Reinders 2019

Zondagavond 19 januari werd bekend wie als vijfde de 'Heel Holland Bakt'-tent moest verlaten. Let op: dit bericht bevat spoilers.

Als laatste man in de tent moest hij de eer hoog houden. Helaas moet Arjen nu halverwege de strijd de tent verlaten. Maar hij kijkt met een tevreden gevoel terug op zijn bakavontuur. 'Het is een teleurstelling, want als ik mee doe aan een wedstrijd wil ik zover mogelijk komen. Maar bij mijn laatste opdrachten in de tent ging veel mis en de overgebleven dames zijn gewoon heel erg goed. Daarom is het logisch dat ik eruit lig.'

De 36-jarige beleidsadviseur uit Vlaardingen is een oude bekende in 'Heel Holland Bakt'. Vorig jaar heeft hij net de tent niet gehaald. Maar Arjen laat zich niet uit het veld slaan en daarom probeerde hij het dit jaar nog een keer. 'Ik ben blij dat ik het heb gedaan, want het is een onvergetelijke ervaring om in de tent te staan bakken.'

'Ik wilde het toch weer proberen.'

Arjen is al vanaf het begin een fan van 'Heel Holland Bakt'. Toch zag hij zichzelf niet meteen in de tent staan. Zijn passie voor bakken is begonnen tijdens zijn studententijd, toen hij uren achter elkaar naar bakprogramma’s op televisie keek. 'Die recepten ben ik zelf gaan maken en dat ging me heel goed af. Als ik dan iets lekkers meenam naar mijn werk, begonnen collega’s altijd over Heel Holland Bakt en daarom heb ik me aangemeld. De eerste keer was een paar jaar geleden en toen heb ik niet eens een uitnodiging gekregen. Vorig jaar heb ik de tent nét niet gehaald. Tegen mijn vrienden zei ik daarna toen heel stellig dat ik nooit meer mee zou doen, omdat het zoveel stress veroorzaakte. Maar toen ik thuis op de bank de uitzendingen zag vond ik het zo jammer. Daarom heb ik me gewoon weer een keer aangemeld. Ik wilde het toch weer proberen en ben blij dat ik het heb gedaan, want bakken in de 'Heel Holland Bakt'-tent is een onvergetelijke ervaring.'

'Ik heb hoge verwachtingen van mezelf.'

Arjen kijkt terug op een bijzondere tijd in de tent. En hoewel het natuurlijk een keiharde strijd is, ziet hij de andere bakkers niet als zijn concurrent. 'We zitten allemaal in hetzelfde schuitje, daardoor krijg je heel snel een bijzondere band met elkaar. Uiteindelijk ging het met mijn laatste spektakelstuk niet goed omdat de cake niet gaar was. Toen moest ik mezelf wel moed inspreken en een plan b verzinnen. Ik heb nog geprobeerd om de niet gare gedeeltes eruit te snijden en op te vullen met biscuit. Dat veroorzaakte heel veel stress en daardoor kon ik niet genoeg aandacht besteden aan de buitenkant van de taart. Het moment dat André zei dat we de taart op de hoek van de werkbank moesten plaatsen, was voor mij een enorme ontlading waarop alle emoties naar boven kwamen. Ik heb hoge verwachtingen van mezelf en denk vaak dat andere mensen die ook van mij hebben. En als iets dan niet gaat zoals gepland vind ik het lastig om daarmee om te gaan. Van de andere kandidaten kreeg ik juist hele lieve reacties, ze vonden dat ik het goed had gedaan en daar raakte ik echt ontroerd van. Dat maakte het afscheid van de andere bakkers ook een heel fijn moment.'

Meer Arjen

Thuisbakker Arjen is te zien op woensdag 22 januari in 'Doorbakken' om 22.05 uur op NPO 1. 'Doorbakken', gepresenteerd door Irene Moors, gaat wekelijks in op het centrale thema en de gebeurtenissen in 'Heel Holland Bakt'. Irene Moors voert gesprekken met gasten op diverse bijzondere locaties afgewisseld met reportages waarin Janny van der Heijden en Robèrt van Beckhoven dieper ingaan op 'Heel Holland Bakt'-thema’s, ingrediënten en tradities. Op donderdag 23 januari is Arjen te gast bij 'Tijd voor MAX', om 17.10 uur op NPO 1.

