Vijf BN'ers op het zeilavontuur van hun leven in 'Alle Hens aan Dek'

Foto: SBS6 - © Talpa Network 2020

In het nieuwe SBS6-programma 'Alle Hens aan Dek' beleven Victor Reinier, Marco Kroon, Imanuelle Grives, Rintje Ritsma en Caroline van Eeden het avontuur van hun leven.

Onder leiding van de voormalig Volvo Ocean Race schipper en vijfvoudig wereldkampioen, Hans Bouscholte, varen ze vrijwel allen zonder noemenswaardige zeilervaring de Noordelijke Oceaan route. Drie weken lang trotseert de groep de uitdagingen waar de zee hen voor stelt: metershoge golven, storm, zeeziekte, windstilte, kou en uitputting. De onervaren zeelieden moeten als team samenwerken om de gevaren van de zee te trotseren en de andere kant van de oceaan heelhuids zien te bereiken. Een strijd tegen de elementen en vooral: tegen zichzelf. 'Alle Hens aan Dek' is dit najaar te zien bij SBS6.

Wekenlang zitten de vijf BN'ers opeengepakt op de Kings' Legend: een prachtig historisch raceschip. Ze verblijven daar zonder het alledaags gemak dat de cast gewend is, zonder land in zicht, zonder bereik van de mobiele telefoons en zonder het vertrouwde thuisfront. De uitdagende route die de groep aflegt voert van Las Palmas door de Atlantische Oceaan, Ierse Zee en het Kanaal naar Nederland als eindbestemming. Het doel van de reis is het ronden van de mythische Fastnet Rock in het zuidwesten van Ierland. Deze rots met vuurtoren staat onder zeezeilers bekend als de 'holy grail' van het zeezeilen.

De vijf uitgesproken karakters die op de boot stappen doen dit allen vol overtuiging, wetende dat ze flink uit hun comfortzone gejaagd zullen worden op zoek naar loutering, inspiratie en avontuur. Het zijn stuk voor stuk persoonlijkheden die het lef hebben om stevige uitdagingen aan te durven en willen gaan, zowel op sportief als persoonlijk gebied. De vijf BN’ers met een bijzonder (levens)verhaal, hebben allen hun eigen motivatie om deze strijd met de elementen en zichzelf aan te gaan. Maar een ding hebben ze zeker gemeen: geen zee is te hoog voor deze avonturiers!

'Alle Hens aan Dek' wordt geproduceerd door Vincent TV Producties.

Uitzending dit najaar bij SBS6 en op KIJK.nl.