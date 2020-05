Vierluik 'Het WAD' vanaf 6 mei te zien bij BNNVARA op NPO 1

In vier afleveringen van elk bijna een uur brengt natuurfilmer Ruben Smit opnieuw een ode aan de wadden in de documentaireserie 'Het WAD'.

Smit en zijn crew filmden in vijf jaar tijd meer dan 500 uur aan materiaal. En veel daarvan is nog niet eerder vertoond. Dit vierluik zet de kijker oog in oog met de magische schoonheid, wreedheid en oneindigheid van het Wad.

De documentaire toont natuurverschijnselen waarvan de kijker zich kan afvragen of dit echt Nederland is. De grijze zeehonden bij elkaar op de zandplaten lijken meer op Antarctica en het noorderlicht doet eerder denken aan de Noordpool, maar alles is gefilmd in het Nederlandse Waddengebied.

Ruben Smit: 'De tv-serie laat de oneindige en magische rijkdom van het Waddengebied zien, van de allerkleinste algen onder water tot de razendsnelle slechtvalk in de lucht.'

De eerste aflevering van 'Het WAD' speelt zich af in de winter. Dan raken de zandplaten en banken van de Waddenzee bevolkt met vele honderden grijze zeehonden. Ze zetten er hun pups op de wereld waarna er gevechten uitbreken tussen de mannen om de vruchtbare vrouwen. Onderwater komt heel vroeg in het voorjaar nieuw leven tot ontwikkeling; larven van mosselen, zeesterren en kwallen vormen de basis van de voedselketen op het Wad. Op de kwelders maken duizenden brand- en rotganzen zich klaar voor hun lange reis terug naar Siberië.

'Het WAD' is een coproductie van Ruben Smit Producties en BNNVARA. Ruben Smit maakte eerder de documentaires 'WAD, overleven op de grens van water en land', 'Levende Rivier', 'De Schatkamer van de Veluwe' en co-regisseerde ook 'De Nieuwe Wildernis' over de natuur in de Oostvaardersplassen.

'Het WAD', vanaf 6 mei elke woensdagavond om 20.35 uur bij BNNVARA op NPO 1.