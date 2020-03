Vierdelige serie 'De Zware Jas van Beatrix' bij de NTR

In april 2020 is het veertig jaar geleden dat Beatrix koningin werd. Vanaf het balkon van het Paleis op de Dam zag zij een juichende menigte met daarachter de rookbommen van de krakers die slag leverden met de politie. Een wankel begin. Er was werk aan de winkel.

In een nieuwe vierdelige serie van de NTR vertellen direct betrokkenen, vaak voor het eerst en tot in persoonlijke details, hoe Beatrix van het koningschap een baan maakte. Zij geven een indringend en invoelbaar beeld van een vrouw die wilde verdienen wat haar door geboorte was toegevallen. Vrijwel in haar eentje en ten koste van persoonlijke offers. Maar won ze daarmee ook de harten van de Nederlanders?

Aan het woord komen o.a. hofdame Miente Boellaard, oud-politicus Bas de Gaay Fortman, prinses Benedikte van Denemarken, fotograaf Vincent Mentzel, dichter Huub Oosterhuis, oud-directeur van het Stedelijk Museum Rudi Fuchs, en Ria Lubbers, de weduwe van premier Ruud Lubbers.

Een serie van Jutta Chorus en Godfried van Run.

'De zware jas van Beatrix', woensdag 18, 25 maart, 1 en 8 april om 20.25 uur bij de NTR op NPO 2.