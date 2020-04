Vierdelige docuserie over Hillary Rodham Clinton bij de VPRO

De vierdelige documentaireserie 'Hillary' laat zien hoe Hillary Rodham Clinton één van de meest bewonderde én verguisde vrouwen ter wereld werd.

Regisseur Nanette Burstein kreeg ongekende toegang tot de Amerikaanse voormalige presidentsvrouw, senator, staatssecretaris en presidentskandidaat en maakte een opmerkelijk portret van Hillary’s leven en carrière.

De documentaireserie 'Hillary' bevat exclusieve interviews met Hillary zelf, met echtgenoot Bill, met vrienden en journalisten en laat nooit eerder vertoonde campagnebeelden uit 2016 zien. Burstein bevraagt ook Hillary’s bondgenoten en politieke tegenstanders nauwgezet. Het resultaat is een opmerkelijk portret van het leven en de carrière van een bijzondere vrouw uit de Amerikaanse politiek.

Aflevering 1: The Golden Girl

Het verhaal van Hillary Clintons eerste politieke transformatie: van een jonge republikein tot de iconische First Lady van Arkansas.

Aflevering 2: Becoming a Lady

Hillary Clinton maakt in de jaren negentig haar debuut op het nationale politieke toneel en transformeert tot First Lady van de Verenigde Staten.

Aflevering 3: The Comeback

Na grote tegenslagen in Washington neemt Hillary Clinton een nieuwe identiteit aan als internationaal voorvechtster van vrouwenrechten. Maar ze worstelt ook met het meest pijnlijke moment in haar huwelijk: de Monica Lewinsky-affaire.

Aflevering 4: Be Our Champion, Go Away

Deze laatste aflevering van de serie volgt de voor- en tegenspoed die Hillary Clinton ondervindt op de weg van senator naar presidentskandidaat en uiteindelijk naar de laatste dagen van de verkiezingen van 2016.

'Hillary', vanaf donderdag 2 april om 23.00 uur bij de VPRO op NPO 2.