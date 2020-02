Vier meiden reizen naar L.A. voor het avontuur van hun leven in 'Au Pairs'

Poepluiers, drammerige peuters en slapeloze nachten, maar dat allemaal wel in Los Angeles, The City of Dreams. In het nieuwe BNNVARA-programma 'Au Pairs' vertrekken Lily (19), Leah (21), Gohar (22) en Sharel (19) naar L.A. voor het avontuur van hun leven.

Ze gaan drie maanden aan het werk als au pair bij verschillende Amerikaanse gezinnen. Naast oppassen, hebben ze allemaal hun eigen dromen en verlangens die ze daar hopen waar te maken. Hun verwachtingen zijn hooggespannen, maar worden ze ook werkelijkheid? En hoe verandert dit avontuur de meiden?

In het programma volgen we vier meiden die in een cruciale fase van hun leven zitten op weg naar volwassenheid. Het is voor het eerst dat ze helemaal alleen zo ver weg zijn van huis en hun horizon verbreden door met culturen en sociale achtergronden in aanraking te komen die vreemd voor ze zijn. Gelukkig hebben ze elkaar. Ze wisselen tips en trics uit, kunnen als het nodig is hun hart luchten en gaan samen op pad. Zo ontsnappen ze aan de hectiek, drukte en chaos van hun oppasadres. Werken als au pair in Los Angeles klinkt als een droom, maar het zorgt ook voor de nodige spanningen tussen de vier meiden en ze komen zichzelf op verschillende momenten flink tegen.

Gohar belandt in het hectische leven van de strenggelovige familie Young. Maar veel tijd om erbij stil te staan heeft ze niet, want met vier kinderen, twee honden en een kat heeft ze haar handen vol. Gaat Gohar het bij dit gezin drie maanden volhouden? Lily komt terecht in een artistiek gezin met twee kleine kinderen. Er is direct een goede klik. Naast het oppassen wordt Lily door het gezin op sleeptouw genomen en maakt ze kennis met hun bijzondere levensstijl; zo belandt ze in een videoclip en helpt ze mee in de cannabis business van de vader van het gezin. Leah komt na een moeilijk afscheid met haar vriend terecht bij een veganistische moeder en haar zoontje. Ze voelt zich meteen erg welkom wat het gemis van haar vriend wat verzacht. Maar blijft ze zich zo thuis voelen? En houdt haar long distance relatie stand? Sharel geniet eerst van L.A. zonder kinderen, maar na een tijdje in een hostel te hebben gebivakkeerd ontmoet ze eindelijk haar gastgezin. Op het eerste gezicht lijkt het de perfecte combinatie, maar dan slaat de sfeer helemaal om. Lukt het Sharel om haar plek te vinden in L.A.?

'Au Pairs' is een coproductie van BNNVARA en SkyHighTV.

'Au Pairs', vanaf dinsdag 18 februari om 21.10 uur wekelijks bij BNNVARA op NPO 3.