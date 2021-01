Videoland trakteert fans van 'Mocro Maffia' op miniserie 'Mocro Maffia: Komtgoed'

Foto: Videoland - © RTL 2021

Op vrijdag 29 januari start het langverwachte, derde seizoen van de populaire serie 'Mocro Maffia'. Als traktatie voor de trouwe fanbase hebben de makers van de populaire serie een 7-delige miniserie getiteld 'Mocro Maffia: Komtgoed' gemaakt, die vanaf vandaag op Videoland te zien is.

'Mocro Maffia: Komtgoed' draait om het personage van de 16-jarige acteur Marouane Meftah en start waar het tweede seizoen van Mocro Maffia eindigt: na een mislukte reddingspoging van Muis groeien de problemen van de vijftienjarige Komtgoed in rap tempo. Een ruzie op straat escaleert en hij belandt in de klauwen van het justitieel apparaat. Jeugddetentie en een pleeggezin volgen. Terwijl zijn problemen groeien, lijkt er maar één weg om nog iets van zijn leven te maken.

De miniserie is een idee van Achmed Akkabi, Creatief Producent van 'Mocro Maffia': 'Hoofdrolspeler Marouane Meftah vond in 2019 via een figuratie casting zijn weg naar de set van 'Mocro Maffia' seizoen 2. Ik was onder de indruk van zijn spel en vroeg hem in eerste instantie voor een rol in het nieuwe seizoen van 'Mocro Maffia'. Later ontstond het idee voor deze miniserie.'

Antoinette Beumer, hoofd Drama Videoland over de miniserie: 'Videoland biedt graag een podium aan jong talent. De keuze van Achmed om een jonge acteur deze kans te bieden en daarnaast een heel actueel onderwerp aan te snijden, is wat ons betreft een gouden combinatie. Ook de keuze voor jonge regisseur Aaron van Valen past heel goed bij hoe wij bij Videoland over talentontwikkelingstrajecten denken.'

'Mocro Maffia: Komtgoed' bestaat uit zeven korte afleveringen en is geschreven door Achmed Akkabi, Kevin Boitelle, Mustafa Duygulu en Martin van Steijn. Regie door Aaron van Valen en productie in handen van Fiction Valley.

Het derde seizoen van ‘Mocro Maffia’ gaat verder waar 'Mocro Maffia: Komtgoed' stopt, het personage 'Komtgoed' is ook te zien in het nieuwe seizoen van 'Mocro Maffia'.