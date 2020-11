Videoland Original 'Hans Betaalt De Schade' over het snelle geld en sugardating

Foto: Videoland - © RTL 2020

Wat zou je doen voor een luxe vakantie? Hoe ver ga je voor een dure designertas? In de wereld van Hansen en Grietjes, waarin Hans de sugardaddy 2.0 is die de rekening betaalt, draait het allemaal om luxe en geld in ruil voor aandacht, gezelschap of seks.

In de nieuwe Videoland Original documentaire 'Hans Betaalt de Schade' volgt maker Mildred Roethof jonge mannen en vrouwen die in deze scene actief zijn. Van de Randstad tot Friesland en Limburg; overal gaan Hansen op zoek naar hun Grietjes en andersom. Ook aan VIP-tafels van luxe clubs zijn de Hansen en Grietjes niet meer weg te denken. Heren die dames voor een avondje ‘kopen’ om mee te pronken tijdens een luxe diner of avondje in de VIP; onder invloed van social media wordt deze lifestyle steeds groter en zichtbaarder. Maar in hoeverre klopt dit beeld? Wie zijn deze Hansen en Grietjes en wat schuilt erachter? En wie gebruikt nu eigenlijk wie? 'Hans Betaalt De Schade' is vanaf dinsdag 24 november te zien, exclusief bij Videoland.

'We hebben liever liefdesverdriet in een Mercedes dan in een tram #bossbitch #hansbetaalt.'

Deze uitspraak is een greep uit de social media posts van jonge Hansen en Grietjes die actief zijn in de wereld van het sugardaten. In 'Hans Betaalt De Schade' gaat maker Mildred Roethof op zoek naar wat de motieven van deze Hansen en Grietjes zijn. Persoonlijke verhalen schetsen een uniek portret van deze inmiddels niet meer zo anonieme scene.

Maker Mildred Roethoef: 'Ik hoop dat deze docu een interessante inkijk geeft in een lifestyle die lang onder de radar bleef. Mijn doel is om te laten zien in wat voor bubbel we leven en dat, mede door de invloed en druk van social media ,de drang naar luxe, geld en uiterlijk vertoon groter wordt. Daardoor vindt niet alleen een verschuiving plaats van het gebruik van social media, maar ook man/vrouw verhoudingen krijgen door de doelgroep zelf een andere dimensie.'

Hansen en Grietjes

In deze documentaire komen vriendinnen en ondernemers Marianna en Dina aan het woord. Zij vertoeven in de wereld van het snelle geld en luxe. Ze vertellen hoe zij in deze lifestyle terecht zijn gekomen en werpen hun blik op de wereld van Hansen en Grietjes. Daarnaast vertelt Samantha over haar ervaringen met een Hans en hoe het haar gevormd heeft tot wie ze nu is. Gino vertelt over zijn leven als Hans. Rapper Emms van Broederliefde vertelt juist over de keerzijde van deze lifestyle. Hij wordt met enige regelmaat ongewild belaagd door sugarbabes en in zijn nummers is het fenomeen 'Hans Betaalt de Schade' een veelvoorkomend thema. Verder vertelt snapchat-coach Mobina over de mogelijke gevolgen van en kwetsbaarheid die de groeiende zichtbaarheid van deze scene op social media met zich mee brengt.

'Hans Betaalt De Schade' is geproduceerd door Human Nature Films en is vanaf dinsdag 24 november exclusief te zien bij Videoland.

Bij alle producties van RTL worden i.v.m. COVID-19 de richtlijnen van het RIVM en het COVID-19 Protocol Audiovisuele Sector gevolgd.