Videoland docu 'Breaking Meth' geeft 360 graden blik op beruchte Crystal Meth drug

Vanaf woensdag 3 februari is 'Breaking Meth', de nieuwe documentaire van Jessica Villerius te zien bij Videoland. De Videoland Original laat de opkomst, het gevaar n de bestrijding van het levensgevaarlijke Crystal Meth zien.

In 2020 werden er maar liefst 32 Methamfetamine labs opgerold in Nederland, terwijl er twee jaar eerder nog maar nauwelijks methlabs werden aangetroffen. Hoe vernietigend deze drugs zijn, laat de 53-jarige Rick in deze documentaire zien. Hij is al 20 jaar verslaafd aan wat hij 'Tina'-een koosnaampje voor Crystal Meth- noemt. De documentaire geeft een 360 graden blik op dit voor Nederland redelijk nieuwe fenomeen, van gebruiker tot aan de speciale eenheden die deze labs nu bijna wekelijks leegtrekken. Ook komt er antwoord op de vraag: wat hebben Mexicaanse kartels te maken met de productie in Nederland, en hoe zuiver is de meth die je hier op straat koopt?

Jessica Villerius: 'Bijna twee jaar geleden begon het me op te vallen dat de drugs steeds vaker in Nederland werden aangetroffen maar dat er nog maar weinig over bekend was. Vooral over de gebruikers en hun motieven wisten we weinig. Het is een schimmige wereld waarin eenzaamheid en onzekerheid een grote rol lijken te spelen, iets waar kartels en dealers misselijkmakend handig gebruik van maken.'

De Videoland Original 'Breaking Meth', geproduceerd door Posh Productions en geregisseerd door Jessica Villerius, is vanaf woensdag 3 februari exclusief te zien bij Videoland.