ViacomCBS lanceert Noggin op Amazon Prime in Nederland

ViacomCBS kondigt de Nederlandse lancering aan van Noggin, de educatieve abonnementsdienst voor de allerjongste kijkers. Amazon Prime abonnees hebben vanaf nu toegang tot de videoservice.

Noggin biedt kinderen educatieve content met de hulp van vertrouwde Nick Jr. karakters en shows als 'Dora The Explorer', 'Shimmer & Shine', 'PAW Patrol', 'Blaze en de Monsterwielen', en 'Go, Diego, Go'. Na de lancering van de service in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland en Oostenrijk begin september 2020, breidt Noggin zich nu ook uit naar Nederland en onder andere Italië en Spanje. Amazon Prime leden kunnen vanaf nu hun favoriete Nick Jr. programma’s zonder reclame bekijken en/of downloaden in hun eigen taal.

'Met deze lancering blijven wij onze positie in heel Europa versterken via Amazon Prime Video en daarmee geven we onze fans toegang tot deze hoogwaardige service en de leuke leermogelijkheden', aldus Bram Husken, Vice President Content Distribution Northern Europe. 'Binnen onze internationale streamingstrategie biedt Noggin een unieke propositie voor kinderen en gezinnen dankzij de hoge kwaliteit van de niche content en de gebruiksvriendelijke omgeving.'