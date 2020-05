Veilig en vertrouwd vermaak met nieuwe app NPO Zappelin

Met podcast 'Droomtheater: Het Oor' voor de allerkleinsten Het leven van gezinnen speelt zich momenteel vooral af binnen vier muren. Daardoor is het soms lastig om thuiswerken, lesgeven en spelen te combineren.

De publieke omroep wil ouders een handje helpen met de nieuwe NPO Zappelin-app en de kinderpodcast 'Droomtheater: Het Oor'.

De vernieuwde Zappelin-app biedt kinderen van 2 tot en met 5 jaar een veilige plek waar ze nu nog makkelijker door een selectie van video’s, spelletjes, karakters en kleurplaten kunnen swipen. Ze gaan op avontuur met hun favoriete Zappelin-vriendjes, zoals 'Sesamstraat', 'K3', 'Buurman & Buurman' en 'nijntje', of zingen liedjes met Fenna. Video’s spelen nu automatisch fullscreen af en de app toont gerelateerde video’s, zodat kinderen hun favoriete serie kunnen blijven kijken.

Intelligenter

De nieuwe Zappelin-app is intelligenter en onthoudt welke tien items als laatste zijn geopend. Door links op het scherm te swipen is de gebruikersgeschiedenis te zien. Ouders hebben zo zicht op wat er wordt bekeken en kinderen vinden gemakkelijk hun favoriete video’s of spelletjes terug. De zoekfunctie is versimpeld: door op een Zappelin-karakter te klikken, toont de functie alle beschikbare content van dit karakter. Ook het oudermenu is gemakkelijker in gebruik. Alles wat gedownload is, kan in één keer worden verwijderd. Ouders kunnen een kijkwekker aanzetten om lang appgebruik te voorkomen.

Kleurrijke animaties

Kinderen vinden humor en verrassing belangrijk. Hun favoriete huisdier Ollie het olifantje komt regelmatig tevoorschijn in de app. Tijdens het swipen of klikken verschijnt Ollie en laat ze lachen of verrast ze. Via de kleurrijke knoppen maken kinderen zich snel wegwijs in de app. Daarnaast zorgt de vormgeving voor de herkenbare en veilige Zappelin-wereld, die volledig reclamevrij is en waarin afdwalen naar inhoud die niet voor kinderen bestemd is, onmogelijk is.

De podcast 'Droomtheater: Het Oor' (KRO-NCRV) is ook te beluisteren in de app. De kinderpodcast is een voorleesservice voor vermoeide ouders en avontuurlijke kinderen. In het Droomtheater neemt Konijn Jibbe (verhalenverteller Jibbe Willems) hen in tien afleveringen mee op reis. Elke dag leest hij een verhaaltje voor dat hij speciaal voor deze podcast schreef. Daarin gaat hij op zoek naar hoe de dingen ooit begonnen (bijvoorbeeld het vliegtuig, de kikker, de wereld, echo’s en het goud). Het zijn nieuwe mythes voor de allerkleinsten. De verhalen staan op zichzelf, maar er zit een rode draad door de podcast heen, waardoor kinderen de volgende dag graag weer willen luisteren. De podcastafleveringen duren ongeveer 10 minuten.

De nieuwe Zappelin-app is nu beschikbaar in de App Store en Google Play Store.