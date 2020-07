Vanaf woensdag 'Het Beste van Heel Holland Bakt'

Deze zomer hoef je niet naar buiten om te bakken. Omroep MAX zendt namelijk 'Het Beste van Heel Holland Bakt' uit. In deze compilatie-afleveringen blikken we terug op de afgelopen seizoenen van 'Heel Holland Bakt'.

De (in)vulling van de 'HHB'-specials is volgens vertrouwd recept met een twist: in elke aflevering staat een signatuuropdracht, technische opdracht en spektakelstuk centraal, maar dan komt elke opdracht uit een ander seizoen. Van de aller-allereerste opdracht uit seizoen 1, wanneer we voor het eerst met het fenomeen 'thuisbakker' kennismaken, tot het fantastische fruitspektakel uit seizoen 7.

In 'Het Beste van Heel Holland Bakt' komen niet alleen de meest memorabele en lekkerste baksels voorbij: ook de regenbuien en koekjes die vlam vatten mogen niet ontbreken. Niet alleen maar oude koek, want als kers op de taart zijn ook niet eerder vertoonde beelden van Janny, Robèrt en André te zien.

'Het Beste van Heel Holland Bakt', vanaf woensdag 15 juli wekelijks om 20.30 op NPO 1.