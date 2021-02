Valentijnspecial van de Britse 'First Dates' op NPO 3

Het is Valentijnsdag in het First Dates Restaurant. Dit is de meest romantische dag van het jaar. Fred en Cupidio bundelen hun krachten om ervoor te zorgen dat de singles hun perfecte match vinden.

Als eerste in het restaurant arriveert de 23-jarige schoonheidskoningin Sophie. Zij wilt bewijzen dat zij meer is dan een schoonheidskoningin en matcht met de 24-jarige Londenaar Baily die klaar is om iemand te vinden met wie hij oud kan worden.

De volgende kandidaat is de 59-jarige gescheiden Rachel die ervoor klaar is om een nieuwe start te maken en date voor het eerst met een vrouw. Wanneer de 54-jarige blonde bom Debs binnenkomt wordt Rachel weggeblazen. Tijdens het gesprek neemt Rachel de moedige stap om het vorige hoofdstuk uit haar leven te bespreken.

Ook de 43-jarige bokser en tatoeerder Jon wil iemand ontmoeten. Hij hoopt dat diegene verder kijkt dan zijn stoere buitenkant. Zijn match is de 39-jarige Kristen, een bouwmanager die klaar staat om de basis van liefde te leggen. Terwijl de twee elkaar leren kennen, steekt Jon roet in het eten als hij klaagt over zijn maaltijd, maar kan hij Kristen ervan overtuigen om bij het toetje te blijven?

De laatste kandidaat is de 23-jarige Rebecca die terugkeert naar het 'First Dates'-restaurant. Dit keer zonder haar broer. De date van Rebecca's broer verliep succesvol. Rebecca waagt een nieuwe poging.

'First Dates: Valentijnsspecial (GB)', vrijdag 12 februari om 22.15 uur bij BNNVARA op NPO 3.