Vakblad SteilDAK winnaar Krokante vLeestegel

SteilDAK, het vakblad voor hellende daken, heeft De Krokante vLeestegel gewonnen. Dat hebben de makers van de podcast De Krokante Leesmap bekendgemaakt tijdens de live-opname van hun vijftigste aflevering in Pakhuis de Zwijger.

In De Krokante Leesmap bespreken schrijver en columnist Marcel van Roosmalen, programmamaker Noortje Veldhuizen en presentator Roelof de Vries tijdschriften. Ter gelegenheid van de vijftigste editie van de podcast, reiken de drie een prijs uit aan het blad dat ze van alle besproken tijdschriften het best vonden.

Roelof de Vries: 'Nederland heeft nog steeds een enorm rijk tijdschriftenlandschap. Er bestaan ongelooflijk veel vakbladen, die vormen voor ons een bijna onuitputtelijke bron van inspiratie. Daarom ben ik blij dat de prijs naar een tijdschrift uit die categorie gaat.'

Noortje Veldhuizen: 'We waren het er unaniem over eens dat SteilDAK er bovenuit springt. Het is eigenlijk zonder uitzondering gevuld met verhalen die je bij de strot grijpen.'

Een glunderende Marcel van Roosmalen: 'En dat terwijl ze zichzelf Spartaanse beperkingen opleggen. Over platte daken zul je ze bijvoorbeeld nooit horen.'

De eerste aflevering van De Krokante Leesmap verscheen in februari 2018. Tegenwoordig is het een van de populairste podcasts van Nederland. Naast SteilDAK waren ook Quest Historie en Voetbal International in de race voor de Krokante vLeestegel.