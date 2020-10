'Universe Unraveled With The Stephen Hawking Centre' te zien op Dplay

In navolging van de digitale samenwerking die Discovery in 2017 had met professor Hawking en die meer dan 5 miljoen kijkers kreeg, volgt nu een serie die gemaakt is met zijn team aan de Cambridge Universiteit.

'Universe Unraveled' laat je kennismaken met de kosmos en de wetten die er gelden. Het is bedoeld voor jonge science-fans die meer willen weten over de ruimte. Het programma beantwoordt de meest prangende vragen over ons universum, zoals wat er gebeurt als je in een zwart gat springt en of donkere materie echt donker is. Ook leren we meer over zaken als de zwaartekracht en de relativiteitstheorie. Wie de wereld op aarde en erbuiten beter wil begrijpen, moet beslist kijken!

'Universe Unraveled With The Stephen Hawking Centre', vanaf maandag 5 oktober op Dplay.