Unieke EO-natuurfilm brengt legende in beeld

Nog niet eerder verscheen er een film over de mysterieuze otter in Nederland. Het sierlijke, speelse maar schuchtere waterdier laat zich zelden zien en was zelfs even volledig uit Nederland verdwenen. Gelukkig is het dier terug in ons land en heeft het zich vast laten leggen in de prachtige natuurfilm 'De otter, een legende keert terug'.

De EO-film is op de tweede dag van het nieuwe jaar te zien. In de voorafgaande decemberweken kunnen dierenliefhebbers hun hart ophalen aan nog veel meer natuurprogramma's.

In 1988 was de otter volledig verdwenen uit Nederland; visfuiken, slechte waterkwaliteit, verlies van habitat en toenemend verkeer werden de otter fataal. Een legende die alleen nog voortleefde in plaats- en familienamen. Maar de otter is terug. De populatie groeit gestaag en verspreidt zich in Nederland. Inmiddels behoort zelfs de stadsgracht van Groningen tot het leefgebied van dit zoetwaterdier. De film toont unieke beelden hoe de otter op jacht gaat naar voedsel, hoe er wordt gespeeld en zelfs hoe een moederotter haar jong zijn eerste zwemles geeft. Met het groeien van de populatie trekt de otter verder op zoek naar nieuwe territoria. De provincies werken op grote schaal aan hun bescherming. Dit alles gefilmd in een decor van de prachtige natuur die Nederland waterland te bieden heeft.

Meer natuur bij 'Natuur op 2'

Naast de NPO 1-film over de otter, zendt de EO ook in de decembermaand zes nieuwe natuurprogramma's uit. Zo worden voor de driedelige serie 'Babydieren, hun eerste jaar' jonge dieren gevolgd, moeten in 'Snow Animals' dieren hun weg zien te vinden in de wintermaanden en brengt 'Primaten’'nooit eerder waargenomen mensapen in beeld. Op de laatste dag van dit jaar start de EO ook met een tweedelige serie 'Snow Cats & Me', waarin twee koppels lynxen in Rusland bevrijd worden uit gevangenschap en worden klaargestoomd voor een leven in het wild, waar ze thuis horen.

'De otter, een legende keert terug', zaterdag 2 januari om 19.05 uur op NPO 1.