Uitzendingen NPO in teken van 4 en 5 mei

De Nederlandse Publieke Omroep heeft op 4 en 5 mei, en ook de dagen daaromheen, uitgebreid aandacht voor Dodenherdenking en Bevrijdingsdag.

Tot en met 16 mei:

'Het Videodagboek van Anne Frank' (elke zondag, NPO Zapp, 18.40 uur) NTR

In deze veelgeprezen coproductie van de NTR en Every Media, tot stand gekomen met medewerking van de Anne Frank Stichting, wordt de geschiedenis van Anne Frank op een nieuwe manier verteld. Stel, Anne had geen dagboek, maar een videocamera. Daarmee legt ze haar leven in het Achterhuis vast. Ze maakt ons in haar videodagboek deelgenoot van haar leven, gedachten en gevoelens tijdens het onderduiken. In de laatste afleveringen vertelt Anne zelf het pijnlijke verhaal van haar laatste maanden in de kampen en de reis daar naartoe. Dit wordt zo tastbaar in beeld gebracht dat haar verhaal - bij jong en oud - meer dan ooit dichterbij komt. Anne wordt gespeeld door de jonge Nederlandse actrice Luna Cruz Perez.

Zaterdag 1 mei:

'13 in de Oorlog' (NPO Zapp, 12.45 uur) NTR

De NTR herhaalt de dertiendelige geschiedenisserie '13 in de Oorlog' uit 2009/2010, een programma voor kinderen over de Tweede Wereldoorlog, in twee marathonuitzendingen op zaterdag 1 en zondag 2 mei. Lisa Wade presenteert vanaf historische locaties het programma, dat wordt omlijst door authentieke archiefbeelden en aangrijpende dramascènes. Elke aflevering staat één kind centraal. Door gedramatiseerde verhalen af te wisselen met archiefbeelden en verhalen op locatie hoopt de serie de Tweede Wereldoorlog toegankelijk en invoelbaar te maken voor kinderen.

'De Knopenoorlog' (NPO Zapp, 15.30 uur) VPRO

Terwijl de hele wereld nog op zijn kop staat door de vreselijke gebeurtenissen die plaatsvonden tijdens de Tweede Wereldoorlog, speelt er zich nog een oorlog af op het Franse platteland: de kinderen van de twee buurdorpjes Longeverne en Velran hebben elkaar altijd al enorm gehaat. Het gevecht krijgt echter een nieuwe wending wanneer de knopen van de kleding van gevangenen worden verwijderd, waardoor de gevangenen bijna naakt terugkeren naar huis. Het dorpje dat de meeste knopen weet te verzamelen, zal de winnaar van deze oorlog worden.

Zondag 2 mei:

'Vriend of Vijand' (NPO Zapp, 15.30 uur) VPRO

In Duitsland, kort voor het einde van de Tweede Wereldoorlog, ontvluchten de elfjarige Felix en zijn moeder de bombardementen. In het dorp waar ze opgevangen worden is Hitler populair. Felix vindt het spannend om met de nazi's mee te doen. Langzaam ontdekt hij hoe het echt zit. Is zijn vader, die soldaat is, nu wel of geen held?

'2Doc: Allen tegen allen' (NPO 2, 22.05 uur) EO

Wat is een fascist? Kan ieder mens een fascist worden? Schuilt er een rotzakje in ons allemaal? Was het fascisme een kortstondige stuiptrekking uit de vorige eeuw, een uit de hand gelopen egotrip van een aantal zonderlingen? Filmmaker Luuk Bouwman gaat in 'Allen Tegen Allen' op zoek en laat in deze zeer goed ontvangen EO-documentaire zien dat het vooroorlogse fascisme in Nederland veel meer versnipperd was dan we misschien denken.

'Race' (NPO 3, 23.35 uur) KRO-NCRV

Deze waargebeurde en indrukwekkende film vertelt het verhaal van de iconische atleet Jesse Owens, die tijdens het naziregime van Hitler maar liefst vier gouden medailles in de wacht sleepte tijdens de Olympische Spelen in Berlijn in 1936. Een indrukwekkende prestatie waarmee de Afro-Amerikaanse sporter geschiedenis schreef. De film volgt Jesse op weg naar de Olympische Spelen ten tijde van de toenemende rassendiscriminatie in Duitsland. Samen met zijn coach Larry Snyder zet hij alles op alles om, ondanks de dreigende omstandigheden, zijn droom als Olympisch Kampioen waar te maken.

Maandag 3 mei:

'Snuf de Hond' (NPO Zapp, 15.10 uur) EO

De serie is gebaseerd op boeken van schrijver Piet Prins: Snuf de hond in oorlogstijd en Snuf de hond en de jacht op Vliegende Volckert. Een serie voor het hele gezin: nostalgisch voor ouders en spannend voor kinderen.

'De Onzichtbare Man' (NPO 2, 20.30 uur) NTR/VPRO

'Andere Tijden' presenteert het ongelooflijke maar waargebeurde verhaal van een ter doodveroordeelde SS’er die zich na de oorlog 29 jaar voor de autoriteiten verbergt bij zijn ouders op zolder. Het is Jacques Philippa, die in de oorlog leiding geeft aan de beruchte bloedploeg Norg in Drenthe. In 1974 wordt hij eindelijk opgepakt. Diederik van Vleuten brengt dit verhaal in een bijzondere ‘stand-up history’-vertelling tot leven.

Dinsdag 4 mei:

'Noord-Zuid-Oost-West: Op de Vlucht' (vanaf dinsdag 4 mei, NPO 2, 18.25 uur) Omroep MAX

Deze driedelige documentaireserie vertelt het bijzondere verhaal van het Joodse gezin Hein. Door hun overlevingsdrift, alertheid, de hulp van een groep Utrechters en een flinke dosis geluk overleefden zij de Tweede Wereldoorlog. Het drieluik 'Op de Vlucht' is onderdeel van het Omroep MAX-regioprogramma 'Noord-Zuid-Oost-West'.

'Nationale herdenking' (NPO 1, 18.45 uur, vanaf 19.50 uur ook op NPO 2 en 3 en via BVN. Ook op NPO Radio 1, vanaf 18.30 uur) NOS

Op NPO 1 begint om 18.45 uur de herdenkingsbijeenkomst in De Nieuwe Kerk in Amsterdam. De 4 mei-voordracht, sinds 1992 een vast onderdeel van de Nationale Herdenking, wordt dit jaar gehouden door schrijfster Roxane van Iperen. Sopraan Laetitia Gerards zingt een lied, begeleid door enkele leden van het Metropole Orkest.

De NOS doet ook verslag van Dodenherdenking op een locatie elders in het land, waar het thema Vrouwen in Verzet met gesprekken en reportages wordt ingevuld.

Rond 19.50 uur begint de Nationale Herdenking op de Dam in Amsterdam die op alle drie de publieke zenders te volgen is. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima leggen een krans bij het Nationaal Monument, waarna in heel Nederland twee minuten stilte in acht wordt genomen. André van Duin houdt een toespraak. Hij groeide op tussen de puinhopen van het gebombardeerde Rotterdam. Zijn vader werd tijdens de Tweede Wereldoorlog tewerkgesteld in Duitsland, iets waar thuis nooit over werd gesproken. Net als vorig jaar is de Dam niet toegankelijk voor publiek.

De presentatie van de uitzendingen is in handen van Jeroen Overbeek (de Dam) en Margriet Vroomans (tweede locatie). Met gebarentolk via themakanaal NPO Nieuws.

Op NPO Radio 1 doet de NOS verslag van de Nationale Herdenking met een extra uitzending tussen 18.30 en 20.30 uur, gepresenteerd door Simone Weimans. Met gasten in de studio praat Weimans over vrouwen in het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog. Daarnaast is de herdenkingsbijeenkomst in De Nieuwe Kerk te horen, met de voordracht van schrijfster Roxane van Iperen en de toespraak van André van Duin op de Dam.

'Jeugdjournaal' special: Herdenken (NPO Zapp, 18.40 uur) NOS

In deze speciale uitzending staan drie verhalen van kinderen die een oorlog meemaakten centraal. Zo is daar de Joodse Betty Metzelaar. Nu is ze 88, maar ze was 9 toen ze met haar zus moest onderduiken. Jarenlang leefde ze in angst. Ook is een dubbelportret te zien van oma Tineke (86) en haar achterkleinzoon Thomas (12). Tineke van Ommen is Indisch en woonde als kind in Nederlands-Indië. Na de inval van de Japanners werd haar vader opgepakt en tewerkgesteld aan de Birma-spoorlijn. Daar is hij waarschijnlijk door honger en uitputting om het leven gekomen. Thomas heeft over de oorlog in Nederlands-Indië een spreekbeurt gemaakt. Sedra van 13 komt uit Syrië. Samen met haar ouders, jongere broer en zusje vluchtte ze voor de oorlog daar. Ze beleefde angstige momenten en maakte beschietingen mee. Nu leeft het gezin in veiligheid in Nederland. Annabelle Zandbergen presenteert de uitzending.

'2Doc: Jetje van Radio Oranje: Van het één kwam het ander' (NPO 2, 18.55 uur) Omroep MAX

De film van regisseurs Pamela Sturhoofd en Jessica van Tijn vertelt over het bijzondere leven van zangeres Jetty Paerl, beter bekend als 'Jetje van Radio Oranje'. Nog niet eerder vertoond beeld en audio aangevuld met foto's en gesprekken met Anne Rose Bantzinger, de dochter van Jetty Paerl en Cees Bantzinger, geven een unieke kijk in het bijzondere levensverhaal van de Joodse Jetty Paerl die voor velen een stem van hoop was in de eerste oorlogsjaren.

'Ik Durf Het Bijna Niet Te Vragen' special (NPO 3, 19.25 uur) BNNVARA

In deze special geven overlevenden van de oorlog antwoord op confronterende vragen van kijkers, zoals: Heb je wel eens iemand verraden? Hoe vaak is je fiets gestolen? Was je dronken op Bevrijdingsdag? Aan het woord komen een verzetsstrijder, een Engelandvaarder, overlevenden van Auschwitz en de jappenkampen. Maar ook horen we de ongefilterde verhalen van een zoon van een NSB-er en de zoon van een 'moffenmeid', die nog dagelijks last hebben van hun verleden.

'Messiaen - Quatuor pour la fin du temps' (NPO 2 extra, 20.30 uur) AVROTROS

Een registratie van het stuk 'Quatuor pour la fin de temps' van componist Messiaen, gespeeld door het Koninklijk Concertgebouworkest. Messiaen schreef en voerde deze compositie uit samen met zijn medegevangenen in het concentratiekamp. Hans van den Boom verzorgt de introductie.

'Jacoba van Tongeren, generaal van het verzet' (NPO 2, 20.30 uur) NOS

Documentaire over een belangrijke verzetsvrouw, die na de oorlog in de vergetelheid raakte. Jacoba van Tongeren liet unieke memoires achter over haar werk als leider van de Amsterdamse verzetsgroep Groep 2000. De groep hielp duizenden mensen aan onderduikadressen, persoonsbewijzen en voedselbonnen en redde zo talloze levens. Prins Bernhard verbaasde zich na de oorlog over wat ze als vrouw te midden van de door mannen gedomineerde verzetswereld teweeg had gebracht. 'Aan u is een generaal verloren gegaan', merkte hij op. Jacoba’s neef Paul van Tongeren haalde het verhaal over zijn tante uit de vergetelheid en in de documentaire wordt Jacoba met interviews en dagboekfragmenten tot leven gebracht. Actrice Marieke Heebink draagt de dagboekfragmenten voor.

'Etty Hillesum' (NPO 2, 21.00 uur) NOS

Documentaire over Etty Hillesum, die in de jaren ’80 bekendheid kreeg door de publicatie van haar oorlogsdagboeken, onder de naam 'Het verstoorde leven'. Het boek werd al snel in vele talen vertaald en haar literaire nalatenschap laat zien dat ze een bekende Nederlandse schrijfster zou zijn geworden als ze niet in Auschwitz zou zijn vermoord. Maar: wie was Etty Hillesum? De documentaire schetst een beeld, met nieuwe feiten.

'Bankier van het Verzet' (NPO 1, 21.05) EO

De speelfilm 'Bankier van het Verzet' vertelt het verhaal van de bankiers Walraven en Gijs van Hall. Zij beginnen in 1942 een illegale bank om het verzet tegen de Duitsers te financieren. Op ingenieuze en spectaculaire wijze weten de broers miljoenen uit de Nederlandse Bank te ontvreemden - de grootste bankroof uit de Nederlandse geschiedenis. Ondanks het immense risico houdt hun bank de hele oorlog stand. Zijzelf betalen een hoge prijs.

'De Lijst van Mengelberg' (NPO 2, 22.45 uur) EO

Concertgebouw-dirigent Willem Mengelberg werd na de Tweede Wereldoorlog zwaar gestraft voor zijn nazisympathieën. Hij werd weggezet als collaborateur en landverrader. Nu blijkt echter dat hij actief betrokken is geweest bij het redden van tientallen Joden. De wereldberoemde dirigent schreef in de eerste jaren van de oorlog tientallen brieven aan de nazi-autoriteiten waarin hij succesvol pleitte om Joden niet op transport te zetten. Bekend is dat Mengelberg zich voor 48 mensen heeft ingezet, daarvan hebben 34 Joden de oorlog overleefd.

'Vuur van de Vrijheid' (NPO 1, 23.05 uur) NOS

Ook dit jaar brengen op 4 mei diverse zangers en acteurs van naam in het Internationaal Theater Amsterdam een programma rondom het thema oorlog en 4 mei. De NOS registreert het programma van Theater na de Dam dat onder leiding staat van ITA-directeur Ivo van Hove en waarin wordt samengewerkt met Sven Figee (leider van Sven Hammond Soul). De artiesten en acteurs maken in het programma duidelijk wat we herdenken en waarom. De presentatie is in handen van Winfried Baijens. Onder de artiesten zijn Wende Snijders en Froukje, naast acteurs uit het ITA-ensemble zoals Hans Kesting, Achraf Koutet, Marieke Heebink en Gijs Scholten van Aschat.

Aan het einde van de uitzending wordt geschakeld met Wageningen, waar Malou Petter om precies middernacht getuige is van het ontsteken van het Bevrijdingsvuur. Daarmee wordt de overgang gemarkeerd van herdenken naar vieren, naar Bevrijdingsdag.

'Riphagen' (NPO 3, 23.20 uur) VPRO

'Riphagen' is een WOII-misdaadthriller gebaseerd op het leven van Andries 'Al Capone' Riphagen. Riphagen (Jeroen van Koningsbrugge) is niet alleen een bokser, zwarthandelaar en souteneur, maar vooral een fervent Jodenjager. Riphagen wordt onmetelijk rijk met het opsporen, afpersen en verraden van Joodse onderduikers en waant zich hierbij onaantastbaar. Maar als hij een belangrijke verzetsgroep verraadt, opent de jonge politieagent en verzetsstrijder Jan van Liempd (Kay Greidanus) de jacht op hem.

Woensdag 5 mei:

'5 mei-lezing' (NPO 1, 12.00 uur) NOS

Rechtstreekse uitzending vanuit het Kunstmuseum in Den Haag, waarin de traditionele 5 mei-lezing centraal staat. Dit jaar wordt die uitgesproken door de Duitse bondskanselier Angela Merkel. Vanwege de coronabeperkingen verzorgt ze de lezing via een liveverbinding vanuit Berlijn. Minister-president Mark Rutte is aanwezig in het Kunstmuseum en samen met Merkel gaat hij in gesprek met studenten over de betekenis van vrijheid.

De 5 mei-kinderlezing wordt gehouden door de 12-jarige Mily Al-Azzazi, de winnares van de verhalenwedstrijd die bij toerbeurt door een provincie wordt uitgeschreven. Dit jaar was dat Zuid-Holland. Rond 13.00 uur ontsteekt premier Rutte het Bevrijdingsvuur, het officiële startsein voor alle (online) activiteiten op 5 mei. De presentatie en gespreksleiding is in handen van Jeroen Wollaars. Met gebarentolk via themakanaal NPO Nieuws.

'Kind in de Oorlog' (NPO 1, 15.30) Omroep MAX

Hoe was het om kind te zijn tijdens de oorlog? Hoe gingen kinderen om met onderduikers in huis? Merkte je dat je ouders in het verzet zaten of bij de NSB? De gebeurtenissen van met name het laatste oorlogsjaar worden in de documentaire 'Kind in de Oorlog' (2013) tot leven gebracht aan de hand van getuigenissen van de kinderen van toen. Kinderen die rond het moment van opnemen rond de tachtig jaar oud zijn en destijds in Utrecht woonden.

'Oorlogsgeheimen' (NPO Zapp, 15.30 uur) KRO-NCRV

1943. De twaalfjarige Tuur en Lambert zijn al van jongs af aan onafscheidelijke vrienden. Ook aan hun idyllische Zuid-Limburgse dorp gaat de oorlog niet voorbij. Tuur's ouders sluiten zich aan bij het verzet en die van Lambert worden lid van de NSB. Dan komt ook nog Maartje, een bijzonder meisje uit het westen, tijdelijk in het dorp wonen. Zij heeft een groot geheim en besluit dat alleen met Tuur te delen. Die keus drijft de jongens uit elkaar en brengt Maartje uiteindelijk in groot gevaar. Tuur dreigt niet alleen z'n vriendschap met Lambert, maar ook z'n hele gezin te verliezen. Hij zal er alles aan moeten doen om beiden te redden.

'De Nieuwe Mens' (NPO 2 extra, 20.00 uur) NTR

De NTR en het Amsterdams 4 en 5 mei comité presenteren de TV-special 'De Nieuwe Mens'. In deze roadmovie door de stad onder leiding van Marjolijn van Heemstra spreken en dichten artiesten en performers over idealen als gelijkwaardigheid en over de veerkracht van de mens in crisistijd. De kijker ontmoet Spinvis, Nana Adjoa, Hannah Hoekstra, Abdelkader Benali, Yung Nnelg, De Witte Kunst en Shishani. Een ode aan ons eindeloze streven naar het goede.

'Bevrijdingsdag 2021' (NPO 1, 20.35 uur) NOS

Voorafgaand aan het traditionele 5 mei-concert presenteert Simone Weimans vanaf het buitenterras van het Amsterdamse theater Carré een impressie van de manier waarop dit jaar Bevrijdingsdag is gevierd. Te gast zijn onder anderen André van Duin, die op 4 mei heeft gesproken op de Dam en die meezingt in het 5 mei-concert, en Stef Bos, die een belangrijke rol heeft tijdens het 5 mei-concert. Er zijn onder meer reportages over de Nationale Start in Den Haag en de viering in Wageningen.

Om 21.00 uur begint het concert zelf, dat voor het tweede achtereenvolgende jaar vanwege de coronamaatregelen niet buiten op de Amstel kan plaatvinden. De artiesten treden daarom binnen op, in de grote zaal van Carré. Er zijn optredens van André van Duin, Laetitia Gerards, Claudia de Breij, Shary-An, Hanin, ZO! Gospel Choir, Maan en het ISH Dance Collective. Het Metropole Orkest staat onder leiding van Miho Hazama en zanger Stef Bos verbindt de programma-onderdelen met persoonlijke anekdotes die het idee van vrijheid voor iedereen tastbaar maken. Met gebarentolk via themakanaal NPO 1 extra.

'Artiesten voor de Vrijheid' (NPO 3, 22.55 uur) NOS

Normaal gesproken vliegen op Bevrijdingsdag de ambassadeurs van de vrijheid per helikopter langs enkele van de veertien gratis toegankelijke bevrijdingsfestivals in het land om daar een optreden ten beste te geven. Vanwege de coronamaatregelen worden de bevrijdingsfestivals echter alleen online gehouden.

Ambassadeurs van de vrijheid zijn er wel: rapper Jonna Fraser, zangeres Davina Michelle en zanger Tino Martin. Vanuit een hangar ergens in het land zullen ze toch bij de online bevrijdingsfestivals kunnen zijn, via een live gestreamd mini-concert. De presentatie is in handen van Amber Brantsen.

Zaterdag 8 mei:

'Zoo' (NPO Zapp, 15.30 uur) KRO-NCRV

Jeugdfilm. 1941, Belfast. Tom is een jonge tiener wiens vader het huis heeft verlaten om voor zijn land te vechten tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hij helpt veel in de plaatselijke dierentuin, waar net een babyolifant, genaamd Buster, is aangekomen. Tom krijgt een hechte band met het dier. Wanneer de stad gebombardeerd wordt en de dierentuin in gevaar komt, roept Tom de hulp in van zijn vrienden. Zal het ze lukken Buster te redden?

NPO Start:

Veel tv-programma’s rond dit thema zijn terug te vinden op deze pagina van NPO Start.

BVN:

Een aantal van bovenstaande uitzendingen is wereldwijd te volgen via de BVN-livestream, de BVN-app en satelliet. Zie voor een overzicht https://www.bvn.tv/4en5mei/.