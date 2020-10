UFC 254 zaterdag 24 oktober LIVE op KIJK.nl

Op zaterdag 24 oktober zendt KIJK.nl UFC 254 live uit om 20.00 uur. Het hoofdgevecht draait om de twee beste lichtgewichten van het moment: titelverdediger Khabib Nurmagomedov en interim-kampioen Justin Gaethje.

Kan Khabib zijn titel voor de derde keer verdedigen of zal Gaethje de kampioen onttronen?

Khabib is de dominantste UFC-kampioen van het moment. De ongeslagen Rus won 28 gevechten op rij, waaronder het grootste UFC-gevecht ooit van Conor McGregor twee jaar geleden. Nurmagomedov won vorig jaar september zijn laatste wedstrijd van Dustin Poirier (UFC 242), destijds ook in Abu Dhabi.

Publieksfavoriet Justin Gaethje is momenteel interim-kampioen op lichtgewicht. Deze titel won Gaethje in mei door Tony Ferguson als invaller te kloppen. Ferguson had destijds een zegereeks van twaalf gevechten op rij en werd jarenlang gezien als de grootste bedreiging voor Khabib, maar Gaethje verraste door met de zege naar huis te gaan.

UFC 254 is live en exclusief te zien op KIJK.nl en vanaf 22.45 uur in tape delay terug te kijken op SBS9 met origineel commentaar.

