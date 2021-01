'Typisch Helmond-West': de wijk waar iedereen zichzelf kan zijn

Nick en zijn buurtwinkelje, Poolse ondernemer Karolina, het kleurrijke koppel Maartje en Corline, jongerenwerker Wessel en de ambitieuze Jessie in BNNVARA-serie 'Typisch Helmond-West'.

'Typisch' keert in 2021 terug met een nieuwe reeks. Dit keer vanuit Helmond-West, ook wel bekend als 't Haagje. Deze volkswijk in Brabant had lang een slechte naam, niet in de laatste plaats door het beeld dat 'de media' ervan schetsten: hangjongeren, overlast, een onveilige buurt. Een televisieprogramma over de wijk? Daar heeft in eerste instantie niet iedereen zin in. Toch hebben de bewoners zich opengesteld voor de camera's van 'Typisch'. Zij laten zien dat er in de wijk voor elkaar wordt gezorgd en dat je er vooral jezelf mag zijn.

Maartje (30) en Corline (30) zouden in mei 2020 gaan trouwen, maar door corona is dit niet doorgegaan. Nu gaan ze in mei 2021 trouwen, corona of geen corona. Maartje is trots, tevreden en gelukkig met het leven dat ze nu heeft. Daar heeft ze lang voor moeten werken, want door haar uiterlijk werd Maartje niet overal begrepen. Na een rotperiode heeft ze zichzelf en haar droomvrouw gevonden en voelt ze zich helemaal thuis in Helmond-West. 'Want hier kijken de mensen niet op of om, maar kun je jezelf zijn.'

Karolina (37) komt uit Polen en kwam er al snel achter dat veel landgenoten die hier seizoenswerk doen, hulp nodig hadden. 'Veel Polen hier spreken de Nederlandse taal niet. Ze hebben geen idee wat er in bepaalde brieven staat, weten niet hoe ze belasting moeten aangeven of wat de huisarts precies wil weten.' Ze klopten aan bij Karolina, zij zag een gat in de markt en heeft nu een bloeiend adviesbureau. Ondertussen heeft ze zelf ook grote zorgen over haar tweejarige zoontje die geboren is met een slokdarmafsluiting.

Nick (36) is sinds september eigenaar van 't Buurtwinkeltje in de 3e Haagstraat. Hij verkoopt vooral snoep, sigaretten en bier. Eerder moest hij om half vijf 's ochtends zijn bed uit voor zijn baas in de bouw en daar had 'ie geen zin meer in. Nu wordt hij niet langer moe van het harde werken, eerder van het niks doen. Maar echt niks doen, dat zit er ook niet in. Want de hele wijk komt langs bij Nick. Voor een biertje, een zak chips of gewoon een beetje aanspraak.

Jessie (25) werkt sinds kort in de tattoo-shop van haar vader Peer. Het is de bedoeling dat zij straks de zaak overneemt en hij leert haar nu de kneepjes van het vak. Ondertussen bouwen ze ook aan hun relatie. Want toen Jessie jong was hadden ze weinig contact. Jessie heeft een moeilijke jeugd gehad.

Wessel (21) loopt stage als jongerenwerker in Helmond-West, waar hij zelf ook woont. Dat is een groot voordeel vindt hij. Hij was vroeger zelf één van die lastige jongens in de buurt en weet wat het 'straatleven' is. Zijn grote passie is rappen. Niet om beroemd te worden, maar omdat hij zo zijn problemen de baas kan zijn. Hij gebruikt ook rapmuziek in zijn werk met jongeren. 'The mic is the psych' is zijn slogan.

'Typisch Helmond-West', vanaf 11 januari iedere maandag t/m donderdag om 19.20 uur bij BNNVARA op NPO 2.