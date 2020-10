Tweedelige miniserie 'The Comey Rule' bij Videoland

'The Comey Rule', de tweedelige miniserie van Showtime die op 27 en 28 september in Amerika werd gelanceerd, verschijnt op vrijdag 9 oktober exclusief bij Videoland.

De serie is een verfilming van het boek 'A Higher Loyalty; Truth, Lies and Leadership' van voormalig FBI-directeur James Comey en biedt een meeslepende inkijk in de turbulente gebeurtenissen rondom de presidentsverkiezingen van 2016 en de nasleep hiervan. Het conflict tussen Donald Trump en de inmiddels ontslagen James Comey en hun verschillende opvattingen over ethiek, politiek en loyaliteit worden breed uitgemeten. Twee Emmy-winnende acteurs nemen de hoofdrollen op zich: Jeff Daniels als Comey en Brendan Gleeson als Trump.

Het eerste deel van 'The Comey Rule' onderzoekt de vroegste dagen van het onderzoek in Rusland, het onderzoek van de FBI naar de 347.000 e-mails van Hillary Clinton en hun mogelijke impact op de verkiezingsnacht in 2016, toen Trump de wereld verbaasde en tot president werd verkozen. Deel twee is een dag-tot-dag verslag van de stormachtige relatie tussen Comey en Trump en de intense eerste maanden van Trumps presidentschap – waar bondgenoten vijanden werden, vijanden vrienden werden en de waarheid af hing van aan wiens kant je stond.

Naast Jeff Daniels en Brendan Gleeson, zijn onder anderen te zien: Holly Hunter als procureur-generaal Sally Yates, Michael Kelly als Comey's FBI-opvolger Andrew McCabe en Kingsley Ben-Adir als Barack Obama. De serie zou oorspronkelijk op 3 november uitgezonden worden, maar door hevig protest van de makers is besloten de serie naar voren te halen en middenin de presidentscampagne van 2020 te lanceren: deel 1 op 27 en deel 2 op 28 september. Bij Videoland verschijnen beide delen op vrijdag 9 oktober.