Tweede kwalificatieronde Gouden Televizier-Ring van start

De tweede kwalificatieronde voor de Gouden Televizier-Ring is begonnen. Vanaf nu kan er weer gestemd worden op de beste tv-programma's van de afgelopen drie maanden.

In de tweede kwalificatieronde van de Gouden Televizier-Ring Verkiezing wordt er vanaf dinsdag 16 februari 2021 weer gestemd voor de 56e Gouden Televizier-Ring. Kijkers stemmen op programma’s die in de afgelopen drie maanden te zien waren op tv of on demand. De vijf programma’s die bij het sluiten van de stembus de meeste stemmen hebben, gaan mee naar de grote nominatieronde later dit jaar

Kwalificatierondes

In aanloop naar de uitreiking van de Gouden Televizier-Ring in oktober zijn er vier voorrondes waarbij telkens vijf programma’s doorgaan naar de volgende ronde. In de voorrondes vind je programma’s waar ten minste één keer 475.000 mensen naar hebben gekeken en die uit een reeks van minimaal drie afleveringen bestaan. Daarna geeft de redactie van Televizier nog vijf wildcards weg zodat in totaal 25 programma’s kans maken op de felbegeerde publieksprijs. Nieuwsgierig naar welke programma’s de eerste kwalificatieronde wonnen? Hier vind je ze.

Opvallend

Aan deze tweede ronde doen maar liefst 147 programma’s mee. Dat is opvallend veel en een duidelijk gevolg van de lockdown. Meer mensen keken tv en dus haalden meer programma's de kiesdrempel van ten minste één keer 475.000 kijkers.

Stem nu

Stemmen kan tot 10 maart 2021. Die dag sluit om 10:00 ’s ochtends de stembus. Later die dag maken we bekend welke vijf titels straks kans maken op de Gouden Televizier-Ring. Stemmen kan via Televizier.nl/ring. Mensen die stemmen maken bovendien kans op mooie prijzen!



