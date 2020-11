Twee nieuwe reeksen vrijdag op Dplay

Er lijkt geen einde te komen aan de commotie in het leven van Chantal en Pedro. De Amerikaanse Chantal leerde Pedro kennen in de Dominicaanse Republiek en ze trouwden vier jaar geleden in Amerika.

Hun relatie gaat op en neer als een achtbaan, zoals Chantal dat zelf zegt, en dat komt grotendeels doordat hun families niet met elkaar kunnen opschieten. Pedro wordt amper geaccepteerd door de ouders van Chantel en ook zijn ouders hebben het geregeld aan de stok met die van Chantel. Ook in het nieuwe seizoen van 'The Family Chantel' is er weer een hoop ophef binnen de familie.

Zo komt Chantels oudere broer Royal terug naar Atlanta met zijn nieuwe bruid die uit de Filippijnen komt. Chantel weet hoe het is om een internationale relatie te hebben, maar is vooral verbaasd over de snelheid waarmee ze getrouwd zijn. Ze heeft het idee dat er iets niet in de haak is. Ondertussen is ook Pedro’s zus Nicole verliefd op een Dominicaanse man die in New York woont. Maar als Pedro en Chantel op bezoek gaan om die nieuwe vriend te ontmoeten, doen ze een schokkende ontdekking.

'The Family Chantel' , vanaf vrijdag 20 november op Dplay.

'The Family Chantel: Pillow Talk'

Een avondje kijken naar 'The Family Chantel' is voor menig televisiekijker smullen geblazen. Maar helemaal voor de deelnemers uit 90 Days Fiancé die min of meer in hetzelfde schuitje gezeten hebben als Pedro en Chantel. Ook zij kregen een relatie met iemand van buiten de VS en moesten binnen drie maanden beslissen of ze gingen trouwen of niet. Het is daarom extra leuk om te zien hoe zij reageren als ze kijken naar de escapades van Pedro en Chantel en hun opvliegerige familie.

David, Annie, Loren, Alexei, Molly, Cynthia, Tim en Veronika nemen plaats tussen de kussen om te genieten van 'The Family Chantel', waarbij ze het uiteraard niet kunnen laten om dat van commentaar te voorzien. En van deze hilarische 'Pillow Talk' kunnen wij dan op onze beurt weer lekker van genieten. Op onze eigen kussens.

'The Family Chantel: Pillow Talk', vanaf vrijdag 20 november op Dplay.