TV-rechter mr. Frank Visser krijgt nieuw dagelijks programma

Foto: © SBS6

Tv-rechter mr. Frank Visser start vanaf maandag 31 augustus met een nieuw dagelijks programma: 'Mr. Frank Visser: Wordt U Al Geholpen?'. In dit programma zet mr. Visser de deuren van zijn werkkamer dagelijks open voor iedereen die juridische hulp kan gebruiken.

Wat kun je doen als je dure zonnepanelen in de schaduw blijken te liggen? En bij wie kun je terecht als een lekkage enorme schade heeft veroorzaakt? Waar begin je als alle verantwoordelijken naar elkaar wijzen? Met al deze vragen kun je terecht op het spreekuur van Mr. Frank Visser: Wordt u al geholpen?.



Mr. Frank Visser over zijn nieuwe uitdaging: 'Al 25 jaar behandel ik juridische kwesties op televisie om mensen te kunnen bereiken en op deze manier het recht voor iedereen begrijpelijk te maken. In dit nieuwe programma heb ik een vaste werkkamer waar mensen dagelijks terecht kunnen. Je kunt het vergelijken met een spreekuur bij de dokter: je maakt een afspraak op korte termijn, neemt plaats aan mijn bureau en vertelt je verhaal. Dit maakt om hulp vragen veel laagdrempeliger. Ik wijs mensen de weg in het oerwoud van wetten en juridische mogelijkheden. Niemand gaat de deur uit zonder passende juridische voorlichting. Ik kijk dan ook erg uit naar mijn nieuwe dagelijkse programma bij SBS6!'



'Mr. Frank Visser: Wordt U Al Geholpen?', vanaf 31 augustus, dagelijks om 19.30 uur bij SBS6 en op KIJK.nl.