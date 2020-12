Tussenstand Eerste Kwalificatieronde Gouden Televizier-Ring 2021

De eerste kwalificatieronde van de Gouden Televizier-Ring 2021 is halverwege en dus is het tijd voor de tussenstand. Welke programma's kregen tot nu toe de meeste stemmen?

De eerste kwalificatieronde voor de 56ste Gouden Televizier-Ring is in volle gang. Vandaag zijn we precies op de helft en dus is het tijd voor een tussenstand. Hieronder de tien programma’s waarop tot nu toe het vaakst gestemd is. Let wel, de titels staan op alfabetische volgorde!

Dit is de tussenstand (op alfabetische volgorde)

- 'Beste Zangers' (AVROTROS)

- 'De Drie Sterren Camping' (AVROTROS)

- 'Drag Race Holland' (Videoland)

- 'Familie Gillis: Massa is Kassa' (SBS 6)

- 'Geraldine en de Vrouwen' (RTL 4)

- 'Kees van der Spek: Oplichters Aangepakt' (RTL 5)

- 'Klem' (BNNVARA)

- 'Restaurant Misverstand' (SBS 6)

- 'The Masked Singer' (RTL 4)

- 'Waar Doen Ze 't Van?' (EO)

Stem nu het nog kan

Het is een cliché van jewelste, maar wel waar: alles is nog mogelijk. Op alle programma’s uit deze kwalificatieronde kan nog gestemd worden via Televizier.nl/ring.

Kwalificatierondes

In totaal zijn er vier voorrondes waarbij telkens vijf programma’s doorgaan naar de volgende ronde. Daarna geeft de redactie van Televizier nog vijf wildcards weg zodat in totaal 25 programma’s kans maken op de Gouden Televizier-Ring 2021. Stemmen in de eerste kwalificatieronde kan tot 10.00 uur op 9 december.