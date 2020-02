Titelgevecht Wilder vs Fury II exclusief bij KIJK.nl

Het belooft nu al een epische strijd te worden: de lang verwachte rematch tussen Deontay 'The Bronze Bomber' Wilder en Tyson 'The Gypsy King' Fury.

De beste zwaargewicht boksers van dit moment vechten op 22 februari in de MGM Grand Garden Arena in Las Vegas om de wereldtitel in het zwaargewicht bij boksbond WBC. De tweede 'Clash of the Titans' is door Talpa Network en Fight Globe naar Nederland gehaald en is exclusief live te zien op KIJK.nl.

Op 1 december 2018 stonden de Amerikaan Wilder en zijn Britse uitdager Fury voor het eerst tegenover elkaar. Hoewel Wilder de partij naar zich toe leek te trekken eindigde het gevecht onbeslist, nadat Fury op miraculeuze wijze opstond na een knock-out en de wedstrijd uit kon vechten. Het titanengevecht ging de boeken in als een van de meest memorabele momenten uit de geschiedenis van het zwaargewicht boksen.

Live op KIJK.nl

Wilder vs Fury II is in meer 150 landen te zien. In Nederland heeft KIJK.nl de exclusieve rechten voor de uitzending van dit event. De stream start in de nacht van 22 op 23 februari om 03.00 uur, naar verwachting is het titelgevecht rond 05.00 uur.

Fightcard:

Sebastian Fundora vs. Daniel Lewis, 10-Rd Super Welterweight

Emanuel Navarrete vs. Jeo Santisima, 12-Rd WBO Junior Featherweight World Championship

Charles Martin vs. Gerald Washington, 12-Rd IBF Heavyweight Title Elimination

Deontay Wilder vs. Tyson Fury, 12-Rd WBC Heavyweight World Championship.