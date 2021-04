Tim Hofman presenteert 'Pak De Macht'

Wie trekken achter de schermen aan de touwtjes van de samenleving? Wie draaien aan de knoppen zonder dat jij het weet? En waarom kennen we die mensen eigenlijk niet? In de splinternieuwe zesdelige serie 'Pak De Macht' kijkt Tim Hofman naar machtssystemen en mensen met macht.

Hij zet de onzichtbare machthebbers met naam en rugnummer in de spotlights en voegt vlammende betogen, explainers vol visuele effecten én gewaagde reportages in BOOS-stijl samen tot een compleet nieuw concept. Een programma als dit heb je gegarandeerd nog niet eerder gezien.

Tim: 'Na bijna vijf jaar BOOS maken, stuiten we naast de particuliere problemen ook steeds vaker op de grote onderliggende problemen. Die hebben vaak te maken met macht en machtsstructuren. Wil je die grotere problemen aanpakken, dan moet je de juiste mensen ter verantwoording roepen en ze uit de luwte halen. In 'Pak De Macht' gaan we een poging doen. Daar hebben we enorm veel zin in, evenals in het maakproces zelf: we hebben de vorm even belangrijk gemaakt als de inhoud.'

De lange arm van China

In de eerste aflevering duikt Tim meteen diep in een betrekkelijk onzichtbaar, maar potentieel gróót probleem: de macht van China in Nederland. Dat de Chinese overheid haar macht inzet om hele bevolkingsgroepen te onderdrukken en mensenrechten te schenden is bekend. Maar het regime gebruikt diezelfde macht zelfs om Oeigoeren in Nederland te intimideren. Het is te bizar voor woorden, maar dit wordt oogluikend toegelaten door de Nederlandse overheid. Hoog tijd voor Tim om bij het Openbaar Ministerie, het ministerie van Buitenlandse Zaken en de Chinese ambassadeur hoognodige opheldering te eisen.

'Pak De Macht', vanaf donderdag 15 april om 21.00 uur bij BNNVARA op NPO 3.