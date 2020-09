'Tijd voor MAX' live vanuit de Eerste Kamer op Prinsjesdag

De viering van Prinsjesdag is dit jaar sterk aangepast, als gevolg van de maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

De traditionele rijtoer en de balkonscène vinden dit jaar niet plaats, het militair ceremonieel bij de kerk is beperkt en het koninklijk paar komt per auto. 'Tijd voor MAX' is er gelukkig wél, met een speciale uitzending live vanuit de Eerste Kamer. Let op: 'Tijd voor MAX' is dinsdag 15 september om 17.10 uur te zien op NPO 2.

Gelukkig hoeft de kijker 'Tijd voor MAX' ook op Prinsjesdag niet te missen. Voor deze bijzondere dag verruilen Sybrand Niessen en Martine van Os de studio in Hilversum voor de Eerste Kamer in Den Haag. Samen met actuele gasten bespreken ze de meest uitzonderlijke Prinsjesdag uit onze moderne geschiedenis. Minister Wopke Hoekstra is te gast om de Miljoenennota toe te lichten en hij vertelt hoe hij deze Prinsjesdag als minister van Financiën beleeft.

Ook de voorzitter van de Eerste Kamer, Jan Anthonie Bruijn, is te gast. Nadat hij in de ochtend de vergadering heeft geopend in de Grote Kerk, vertelt hij hoe het is om dit jaar zo'n sobere Prinsjesdag te organiseren. Er mogen bijvoorbeeld maar vijftien 'gewone' mensen bij de Troonrede aanwezig zijn. Twee van hen komen vertellen over deze unieke ervaring.

Politiek commentator Kees Boonman doet verslag van de plannen van de politici en historicus Paul Rem vertelt welke uitzonderlijke Prinsjesdagen er nog meer zijn geweest. Modejournalist Josine Droogendijk geeft haar mening over de kleding van het koninklijke gezelschap én van de aanwezige politici. Van haar krijgen we ook dit jaar weer antwoord op de vraag wie de meest opvallende outfit heeft aangetrokken.

