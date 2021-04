'Tijd voor MAX' en 'Lunch Lekker met Daniel Dekker' live vanuit Rotterdam rondom Eurovisie Songfestival

Foto: Omroep MAX - © Janita Sassen 2020

Van 17 tot en met 21 mei is Rotterdam in de ban van het Eurovisie Songfestival. In deze periode strijken ook de MAX-programma's 'Tijd voor MAX' en 'Lunch Lekker met Daniel Dekker' neer in Rotterdam - op en rond de ss Rotterdam - voor een serie live-uitzendingen, waarin volop aandacht is voor het liedjesfestijn.