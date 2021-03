Thomas van der Vlugt debuteert als Backstage Reporter bij 'We Want More'

Vanaf 13 maart start het tweede seizoen van de succesvolle zangwedstrijd 'We Want More'. Juryleden Davina Michelle, André Hazes, Trijntje Oosterhuis, Henk Poort en Ali B beoordelen weer alle optredens in alle mogelijke muziekstijlen.

De presentatie is in handen van Wendy van Dijk en - voor het eerst dit jaar - Britt Dekker. Behalve Britt is er nóg een nieuw gezicht te zien dit seizoen. Thomas van der Vlugt, bekend van StukTV, debuteert als Backstage Reporter.

Op de socials van 'We Want More' en het YouTube kanaal van SBS6 post hij iedere zaterdag nieuwe video’s. Hij geeft daarmee een uniek en exclusief kijkje achter de schermen en begeleidt de deelnemers naar de finale toe. Wie wint deze spannende zangwedstrijd en gaat naar huis met maar liefst 100.000 euro?

Thomas van der Vlugt over zijn debuut: 'Het is fantastisch om voor 'We Want More' online verslag te mogen doen. Ik ga de nieuwste technieken en mogelijkheden inzetten, zoals een Holobox, maar alles draait natuurlijk om de mooie en bijzondere verhalen achter de schermen van de leukste zangwedstrijd van Nederland. Ik ben letterlijk overal als eerste bij.'

'We Want More' wordt geproduceerd door Talpa Entertainment Producties in coproductie met ITV Studios.

'We Want More', vanaf zaterdag 13 maart om 20.00 uur op SBS6 en op KIJK.NL.