'The Wolf of Wall Street' in reallife: vanaf vrijdag te zien op discovery+

Een sensatie op Wall Street die zelden was vertoond. In januari van dit jaar steeg het aandeel GameStop in luttlele weken tot krankzinnige hoogte. Van nog geen 20 dollar naar een niet voor mogelijk gehouden recordhoogte van 348 dollar.

En dat voor een bedrijf waarvan de meeste analisten een succes op de beurs niet voor mogelijk hielden en daar juist op speculeerden. Waardoor deze grote hedgefondsen bijna zelf bijna failliet gingen, omdat ze door hun verkeerde gok nu extreme verliezen leden.

Dat de stijging van GameStop veroorzaakt werd door onbekende buitenstaanders van Wall Street, maakte de sensatie compleet. Het succes van het aandeel werd aangejaagd door social media, ook om de grote hedgefondsen een hak te zetten.

Hoe deze verrassende financiële coup precies in zijn werk ging, is te zien in de onthullende documentaire 'GameStop: The Wall Street Hijack'. En het verhaal wordt verteld door niemand minder dan Jordan 'The Wolf of Wall Street' Belfort, de man die als geen ander weet hoe je kunt speculeren (en manipuleren) op de Amerikaanse beurs.

Het is het klassieke verhaal van David tegen Goliath: kleine amateur-beleggers die het opnemen tegen de grote jongens van Wall Street. En die daarbij alle wetten tartten. Want toen het aandeel ging stijgen, verwachtten alle analisten wel een herstel, omdat de kopers dan vast weer zouden verkopen. Maar niets was minder waar. De kopers hielden vast aan hun aandeel en nieuwe beleggers kochten door. Zo bleef het aandeel stijgen, tot ongeloof van alle financiële kenners.

De boeiende documentaire praat met betrokkenen bij deze financiële kaping die de beurswereld op zijn kop zette, zoals financieel analisten en ook enkele van de amateur-beleggers. Wat waren hun beweegredenen? Kan zoiets morgen weer gebeuren? En wat betekent dit voor het vertrouwen in de aandelenbeurs?

Belfort kijkt in elk geval met veel plezier naar de actie rond GameStop: 'Ik vind het persoonlijk geweldig dat iedereen nu de mogelijkheid heeft om zich te organiseren en het de Wall Street-spelers moeilijk te maken. Het is een echt David versus Goliath-verhaal. Ik hoop dat de amateurhandelaren zegevieren, maar één ding kan ik je verzekeren: het wordt een wilde rit bij elke stap!'

'GameStop: The Wall Street Hijack' is vanaf vrijdag 16 april te zien op streamingdienst discovery+.