'The Passion' live op NPO Radio 2 met audiodescriptie van Wouter van der Goes

Wouter van der Goes zendt zijn radioprogramma 'Wout2Day' donderdag 1 april rechtstreeks uit vanuit de binnenstad van Roermond, op het plein waar 's avonds KRO-NCRV's 'The Passion' live afspeelt en de voorbereiding in volle gang is.

De uitzending van Wouter staat geheel in het teken van het grootste muzikale paasevenement van Nederland. KRO-NCRV wil dat het universele verhaal van 'The Passion' voor iedereen toegankelijk is, daarom verzorgt Wouter een live audiodescriptie van 'The Passion' voor mensen met een visuele beperking op NPO Radio 2. Slechthorenden kunnen 'The Passion' live met een gebarentolk op NPO 1 Extra volgen.

Radio-dj Wouter van der Goes verruilt zijn studio in Hilversum voor een plek midden op het Munsterplein in Roermond, waar hij live vanuit het Munstercafé zijn radioprogramma 'Wout2Day' uitzendt van 18.00 tot 22.15 uur. Terwijl het grote podium om hem heen wordt opgebouwd en de soundchecks worden gedaan, spreekt Wouter aanstaande donderdag 1 april de castleden van 'The Passion' en komen bijzondere muzieknummers voorbij uit de afgelopen tien edities. Nu het een jaar wordt zonder publiek, belooft het een bijzondere editie te worden. Tijdens de live-uitzending van KRO-NCRV's 'The Passion', verzorgt de dj een live audiodescriptie vanaf 20.30 uur op NPO Radio 2.

Een beleving voor iedereen

Naast de live audiodescriptie van Wouter op NPO Radio 2 en de gebruikelijke ondertiteling van Teletekst 888 tijdens de uitzending op tv, wordt 'The Passion' dit jaar ook vertolkt in Nederlandse Gebarentaal op NPO1 Extra. Peter Kuipers, directievoorzitter KRO-NCRV: 'Het verhaal van 'The Passion' is een verhaal van hoop en liefde dat voor iedereen herkenbare elementen heeft. Als KRO-NCRV vinden wij het belangrijk om zo'n inspirerend en bemoedigend verhaal voor iedereen toegankelijk te maken. Ook in de toekomst bieden wij regelmatig onze programma’s met gebarenvertolking en audiodescriptie aan zodat we gezamenlijk de mooiste programma’s kunnen ervaren.'

100% meedoen

Het Bartiméus Fonds zet zich samen met belangenorganisaties in voor meer audiodescriptie op televisie. Joeke van der Mei, directeur van het Bartiméus Fonds: 'Wij zetten ons in voor een inclusieve samenleving, waarin ook mensen met een visuele beperking voluit kunnen meedoen. Wij zijn daarom erg enthousiast dat KRO-NCRV dit omarmt en dat 'The Passion' met audiodescriptie wordt uitgezonden!'

'The Passion' wordt mede mogelijk gemaakt door Protestantse Kerk Nederland, Kansfonds, bisdom Roermond en de Gemeente Roermond.

'The Passion', Witte Donderdag 1 april om 20.30 uur live bij KRO-NCRV op NPO 1, NPO Radio 2 en NPO 1 Extra.