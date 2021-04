Team 'Het Geheim Van De Meester' aan de slag met nationaal symbool De Nachtwacht

Het team van het AVROTROS-programma 'Het Geheim Van De Meester' gaat een uitdaging aan die zijn weerga niet kent. De komende maanden staan in het teken van het reconstrueren van één enkel meesterwerk: De Nachtwacht.

Dit nationale pronkstuk is niet alleen qua status, maar ook qua formaat grootser dan groots. Het atelier waar het team vanaf vandaag aan de slag gaat is het Rijksmuseum. De vierdelige reeks is in de winter van 2021 bij AVROTROS te zien.

Nieuwe data dankzij Operatie Nachtwacht

De afgelopen twee jaar heeft een groep wetenschappers van het Rijksmuseum voor Operatie Nachtwacht met de nieuwste en meest geavanceerde technieken het schilderij ontleed en ontzettend veel data verzameld. Dat onderzoek vormt de aanleiding om in de huid van Rembrandt te kruipen en zijn schildertechnieken na te bootsen en materialen te reconstrueren. Herbergt het werk dat wij zo goed kennen nog geheimen?

Van groot naar 'klein'

Onderzoeker en kunstenaar Lisa Wiersma, wetenschapshistoricus Thijs Hagendijk, materiaaldeskundige Joris Dik en restaurator Michel van de Laar zetten alles op alles om dit meesterwerk in de stijl van Rembrandt te reconstrueren. Van het eigenhandig maken van pigmenten en olie, het bindmiddel voor de verf, tot het nabootsen van de ondoorgrondelijke impasto-techniek.

De Nachtwacht werd in ruim 350 jaar zeker 25 keer behandeld en gerestaureerd. In de oorlog lag het meesterwerk vijf jaar lang opgerold onder de grond. Ook is De Nachtwacht meerdere keren aangevallen. Dit alles wordt meegenomen in het traject waar het team zich instort. Bovendien was het schilderij van origine veel groter en zal ook deze inkorting, met pijn in het hart van de teamleden, plaatsvinden.

Nationaal symbool

Onderzoeker en schilder Lisa Wiersma: 'Het is natuurlijk een idioot plan, maar het is ook heel interessant om een schilderij te reconstrueren dat zo groot is en dat qua voorstelling zo goed en spannend in elkaar zit. Zien hoe zo'n iconisch werk tot stand kan zijn gekomen is natuurlijk iets wat je anders nooit had kunnen meemaken en ook nooit meer mee zult maken.'

Taco Dibbits, hoofddirecteur Rijksmuseum: 'De Nachtwacht is Rembrandts meest ambitieuze schilderij. Nederland houdt van dit werk. De hele wereld houdt van dit werk. Met de nieuwste inzichten uit Operatie Nachtwacht op zak kan nog beter antwoord gegeven worden op de vraag hoe Rembrandt dit meesterwerk heeft geschilderd.'

Best bekeken seizoen

Het vierde seizoen van het internationaal onderscheiden televisieprogramma Het geheim van de Meester was begin dit jaar op televisie te zien en trok gemiddeld 632.000 kijkers per aflevering. Daarmee was het het best bekeken seizoen tot nu toe.

'Het Geheim van de Meester' is een productie van POSVIDEO i.s.m IDTV.

'Het Geheim van de Meester', winter 2021 bij AVROTROS op NPO 2.