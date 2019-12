Talpa Network start 1 januari met nieuwe weervoorziening op tv, radio en online

Foto: © Talpa Network 2020

Op 1 januari lanceert Talpa Network een geheel nieuwe weervoorziening op haar radio- en tv-zenders en online. Amara Onwuka, Dennis Wilt en Laura van der Blij, de gezichten van het nieuwe weer, waren afgelopen jaar nauw betrokken bij de ontwikkeling ervan.

Mede dankzij de overname van het platform Weer.nl van MeteoGroup, inclusief hun team van meteorologen en een meerjarige overeenkomst op het gebied van weerdatadiensten met MeteoGroup is continue kwalitatieve, actuele berichtgeving gegarandeerd. Weer.nl wordt ook de naam van het nieuwe omnichannel merk van Talpa Network.

Omdat het weer ook binnen de landsgrenzen vaak sterk verschilt, worden de weerberichten online op maat gemaakt voor alle provincies. Op radio en tv wordt eveneens ingezoomd op deze verschillen, zodat het weerbericht voor heel Nederland waardevol en betrouwbaar is. Uit alle twaalf provincies zijn waarnemers voor dit doel verbonden aan Weer.nl. Deze Weer.nl-waarnemers zijn al jaren intensief bezig met het weer en kunnen hierdoor als geen ander accuraat verslag doen van de allerlaatste ontwikkelingen op weergebied in hun eigen omgeving.

De televisie-uitzendingen van Weer.nl zijn vanaf 1 januari te zien op SBS6, direct na de vroege en de late uitzending van 'Hart van Nederland'. Amara Onwuka, Dennis Wilt en Laura van der Blij verzorgen deze vanuit de gloednieuwe weerstudio in Hilversum. In deze studio wordt gebruik gemaakt van de allerlaatste 3D en augmented reality productietechnieken. Op Radio 538, Radio 10, Radio Veronica en Sky Radio verzorgt Weer.nl vanaf 1 januari alle weerberichten. De meteorologen van Weer.nl verzorgen bovendien zeven dagen per week de nieuwe weerpraatjes op Sky Radio en zijn op alle zenders te horen als er belangrijk weernieuws is.

Met deze omnichannel propositie kan Talpa Network op al haar platformen de Nederlandse consument informatie en duiding geven over het actuele weer en de verwachting. Daarnaast biedt dit een unieke mogelijkheid voor onze commerciële partners om lokaal, relevante marketingbehoeften in te vullen in een scherpe, crossmediale propositie.

Peter de Mönnink, CEO van Talpa Network: 'Onze ambitie is om vanaf 2020 met een sterke, omnichannel nieuwe weervoorziening van start te gaan. Onze meteorologen Amara, Dennis en Laura hebben er keihard aan gewerkt om dit mogelijk te maken. Zij hebben belangrijke bijdragen geleverd aan de ontwikkeling van ons nieuwe weerconcept. De deal met MeteoGroup over de acquisitie van Weer.nl en hun team van meteorologen maakte het vervolgens mogelijk om dat concept vanaf de start gelijk goed over de verschillende platformen in te vullen. Ik ben heel trots op het resultaat.'