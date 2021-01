Sven Kockelmann en Talitha Muusse debuteren als nieuw presentatieduo 'Op1'

Foto: © KRO-NCRV 2021

Talitha Muusse en Sven Kockelmann gaan voor KRO-NCRV op zondagavond de dagelijkse talkshow 'Op1' presenteren, tot aan de landelijke verkiezingen in maart.

In deze cruciale maanden van coronacrisis en verkiezingen is 'Op1' momenteel zes dagen in de week te zien op NPO 1. De combinatie van Sven en Talitha in 'Op1' belooft spannende, inspirerende èn confronterende gesprekken op de zondagavond.

Peter Kuipers, directievoorzitter KRO-NCRV: 'Nederland verdient Sven op televisie. Hij interviewt zijn gasten altijd op het scherpst van de snede. Talitha is een aanstormend allround talent dat politiek relevant weet te maken voor een jonge generatie en heldere politieke en maatschappelijke analyses geeft. Allebei hebben ze een grote liefde voor de politiek en wat politieke keuzes betekenen voor mensen. De combinatie van Sven en Talitha belooft scherpe gesprekken aan de tafel van 'Op1'. Zeker met het oog op de komende verkiezingen die allesbepalend zijn voor de toekomst van ons land in deze onzekere tijden.'

Talitha Muusse (1991) is een van de oprichters van de Duurzame Jonge 100: een platform voor jonge ondernemers en professionals. Ze maakt zich sterk voor de belangen van millennials, zet zich in voor een duurzame samenleving en zoekt continu de verbinding tussen de nieuwe generatie en de gevestigde macht. Sven Kockelmann (1969) presenteert voor KRO-NCRV elke werkdag het NPO Radio 1-programma '1op1' en heeft de afgelopen jaren meerdere eigen interviewprogramma’s gepresenteerd op radio en tv. Ook is Sven momenteel vaste politiek journalist aan tafel bij KRO-NCRV’s talkshow 'M'.

Taitha Muusse: 'Ik voel een grote verwantschap met KRO-NCRV. Ik zet me graag in voor een omroep die Nederland een beetje mooier, inclusiever en rechtvaardiger wil maken. De kans die ze me geven bij 'Op1' grijp ik dan ook vol enthousiasme aan.'

Sven Kockelmann: 'Ik ben blij en vereerd dat ik, zeker met de verkiezingen in aantocht, mijn bijdrage kan leveren op een van de hoofdpodia in het televisielandschap. Ik kijk enorm uit naar de samenwerking met Talitha en met de geoliede redactie van 'Op1'.'

'Op1', zondag 17 januari om 22.00 uur bij KRO-NCRV op NPO 1.