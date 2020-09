'Surviving Joe Exotic' vanaf vrijdag bij Dplay

Twee maanden voor zijn arrestatie in 2018 gaf de omstreden 'Tiger King' Joe Exotic een interview aan Animal Planet toen het programma 'Wolves and Warriors' bij hem langskwam.

Nooit eerder vertoonde beelden van deze ontmoeting worden nu uitgezonden in de documentaire 'Surviving Joe Exotic' die nieuw licht werpt op de handelswijze in zijn beruchte G.W. Zoo, waar het wemelde van de tijgers, leeuwen en welpjes.

De documentaire spreekt ook met voormalige medewerkers die een boekje opendoen over Joe's manier van werken en over diens intensieve fokprogramma, waarbij het volgens hen alleen maar om zijn eigen gewin draaide en waarbij het welzijn van de dieren onderschikt was.

Een van de medewerkers aan het woord is de voormalige manager Saff Saffery die jarenlang voor Joe werkte en een arm verloor door een beet van een tijger. Ook zien we het ontroerende verhaal van enkele misvormde tijgers die uit de handen van Joe werden gered en een beter leven kregen elders. Zij overleefden Joe Exotic.

'Surviving Joe Exotic', vanaf vrijdag 18 september beschikbaar op Dplay.