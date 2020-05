Succesvolle serie 'Oogappels' krijgt derde seizoen

Foto: BNNVARA - © Wessel de Groot en Mark de Blok 2020

Met mooie kijkcijfers, lovende reacties van pers en publiek én een bloedstollende cliffhanger aan het einde van seizoen 2 kon het ook bijna niet anders: de BNNVARA-dramaserie 'Oogappels' krijgt een derde seizoen.

De scenario's daarvoor worden nu geschreven. Net als in het eerste en tweede seizoen van 'Oogappels' zorgen opvoedperikelen van pubers voor een ontroerend, maar ook komisch drama. De precieze planning van de opnamen is nog afhankelijk van de benodigde coronamaatregelen. De serie is naar verwachting in 2021 te zien bij BNNVARA op NPO 1.

'Oogappels' wordt geschreven door Roos Ouwehand en Lex Passchier en geregisseerd door Will Koopman, bekend van o.a. 'Gooische Vrouwen' en 'Divorce'.

Met zo'n 1,2 miljoen kijkers per aflevering en prachtige reacties op social media werd het tweede seizoen door het publiek omarmd. Ook de pers was lovend. Zo schreef de Volkskrant: 'Het spelplezier van de geweldige acteurs is een genot om naar te kijken.' Trouw noteerde: 'De puberserie 'Oogappels' is rijp voor prijzen.' En Han Lips schreef in het Parool: 'Als er een prijs zou zijn voor de actrice die de kijker het beste het bloed onder de nagels vandaan speelt: dit jaar gaat die naar Malou Gorter.'

In 'Oogappels' volgen we vier volkomen verschillende gezinnen, die worstelen met de opvoeding van de kinderen. De lat van de ouders ligt hoog: het leven is maakbaar en moet vooral perfect zijn. Maar wat als je kinderen verre van perfect zijn en je zelf eigenlijk ook maar wat aanklungelt?

'Oogappels' is een coproductie van BNNVARA en ITV Studios.