'Streetlab' terug op TV om jou te helpen in de liefde

Foto: © KRO-NCRV 2020

Daan, Stijn, Tim en Jasper keren samen terug op de buis. Na het succes van vernieuwende projecten als 'Streetlab: Niet Te Geloven' en 'Streetlab 24' gaan ze terug naar hun roots.

Ze komen terug met hun sociale experimenten, ditmaal gefocust op liefde. In het nieuwe programma, genaamd 'Streetlab: De Liefde' helpen de jongens mensen op weg in de liefde. En daarom zijn ze op zoek naar jou om de cupido pijl de juiste richting op te schieten!

Meld je aan met jouw liefdesperikelen

De jongens gaan aan de slag om jou te helpen met je persoonlijke liefdesprobleem. Heb jij voor het eerst een blind date, of wil je iemand een huwelijksaanzoek doen? Of kan jouw relatie wel een boost gebruiken? Meld je dan aan met jouw liefdesprobleem via kro-ncrv.nl/streetlabdeliefde en wie weet helpen deze vier Cupidos hen wel een stap verder in de liefde.

Kom naar Camping de liefde

Daarnaast openen de jongens Camping de liefde. Een vakantieliefde is één van de mooiste ervaringen in het leven. Maar een trip met je vrienden naar Ibiza of een van de Griekse eilanden voor een vakantie romance is dit jaar toch een stuk lastiger. Daar helpen ze je graag een handje bij. Maar wat is zo’n vrijgezellencamping zonder gasten? Ben jij tussen de 25 en 35 en single? En wil jij deze zomer toch een vakantieliefde aan de haak slaan? Meld je dan aan voor een week vol zomerliefde en humor via kro-ncrv.nl/streetlabdeliefde.

Daan Boom kijkt uit naar dit programma: 'Ik zeg altijd: 'All you need is love'.'

'Streetlab: De Liefde', vanaf september 2020 bij KRO-NCRV op NPO 3 geproduceerd door CCCP.