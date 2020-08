Statement RTL 5 over 'Love Island' in Gran Canaria

Momenteel zijn op het Spaanse eiland Gran Canaria de opnames van 'Love Island' (RTL 5/VIJF) in volle gang. Het reisadvies voor Gran Canaria werd echter aangepast naar code oranje ten gevolge van het coronavirus.

'Wij zijn ervan op de hoogte dat het reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken voor Gran Canaria vandaag is aangepast naar oranje. Op dit moment zitten de presentatoren en de gehele basiscast (inclusief Islanders die er later in komen) gelukkig al op het eiland. De show kan volgende week maandag dus gewoon starten. We houden het reisadvies nauwlettend in de gaten', zo stelt RTL 5.



'De veiligheid van de deelnemers heeft onze hoogste prioriteit. De crew en Islanders zijn al meerdere keren getest, zowel voor het reizen als bij aankomst. De Islanders worden ook getest gedurende hun lockdown op het eiland. Voor de start van de opnames worden zij wederom getest. Bij een positieve uitslag of als een Islander zijn uitslag niet wil delen, wordt deelname geweigerd.'

