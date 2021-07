Splinter Chabot tekent tweejarig contract bij AVROTROS

Splinter Chabot heeft een contract getekend bij AVROTROS. De schrijver, presentator en programmamaker zal de aankomende twee jaar te zien zijn in verschillende programma's van de omroep.

Splinter begint zijn nieuwe contractperiode met een speciaal project: 'Lieve SPLNTR!'. Deze special, die volledig in het teken staat van Pride 2021, wordt op 7 augustus uitgezonden op NPO 3. Het succesvolle eerste seizoen van de talkshow 'SPLNTR!' krijgt in het najaar een vervolg.

Bart Barnas, media directeur AVROTROS, is blij met de komst van Splinter Chabot: 'We zijn ontzettend trots dat we Splinter voor twee jaar aan ons binden. Er liggen mooie programma's voor hem klaar, zoals het vervolg van het eerste seizoen 'SPLNTR!'. Samen met Splinter gaan we kijken hoe we zijn zijn talent en creativiteit de ruimte kunnen geven in onze programmering.'

Splinter Chabot: 'Uiteraard vind ik het een gigantische eer iets meer onderdeel te worden van de AVROTROS-familie. Een familie waar ik me thuis voel, een familie die met energie en ambitie naar plannen kijkt en dus ook een familie waarmee we prachtige programma’s gaan proberen te maken. Zin in de toekomst!'

'Lieve SPLNTR!'

Na het succes van het eerste seizoen komt 'SPLNTR!' op 7 augustus terug met een speciale Pride-uitzending. In de special 'Lieve SPLNTR!' bespreekt Splinter Chabot met humor de dilemma’s van kijkers en beantwoordt hij hun vragen. Hierbij wordt Splinter geholpen door gasten zoals Jessie Maya en Jamai Loman.

Bovendien worden in dit vrolijke programma ook de winnaars van de Pride Awards 2021 bekendgemaakt. Splinter Chabot zal deze prijs overhandigen aan een bekende en een onbekende LHBTI+-held; iemand die dit jaar zijn of haar nek heeft uitgestoken voor de LHBTI+-community.

'Lieve SPLNTR!', 7 augustus om 22.05 uur bij AVROTROS op NPO 3.