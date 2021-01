Splinter Chabot komt met wekelijkse talkshow: 'SPLNTR!'

Foto: AVROTROS - © Ruud Baan 2021

Creatieve duizendpoot Splinter Chabot krijgt een eigen talkshow bij AVROTROS. In 'SPLNTR!' ontvangt hij wekelijks jonge, spraakmakende en niet alledaagse gasten uit de wereld van kunst, cultuur, politiek en media.

Met open vizier gaat Splinter op zoek naar bijzondere verhalen en kleurrijke anekdotes.

Splinter: 'Zonder taboes én feestelijk het weekend afsluiten! Met een grote diversiteit aan gasten gaan we in gesprek over hun passies, drijfveren en struikelblokken. Daarnaast willen we met 'SPLNTR!' een podium creëren voor jonge en talentvolle makers. Kortom; een shotje inspiratie voor het slapengaan!'

De eerste uitzending van 'SPLNTR!' is op zondag 21 februari vanaf 21.45 uur te zien. De overige vijf elke zondag vanaf 21.55 uur.