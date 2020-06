Spectaculaire knikkerraces in 'Marble Mania'

Knikkeren is allang niet meer alleen een spel voor kids: de gekleurde glazen balletjes hebben ook een enorme aantrekkingskracht op volwassenen. Daarom brengt SBS6 'Marble Mania', een nieuw programma voor jong én oud, waarin knikkerraces centraal staan.

Want knikkeren in een kuiltje is leuk, net als een old school knikkerbaan, maar het kan allemaal veel sensationeler. In elke aflevering nemen BN’ers het tegen elkaar op. Elke bekende Marble Maniac heeft zijn eigen kleur knikkers, en die knikkers strijden tegen elkaar op de mooiste race-'banen'. Het gaat zeker niet alleen om geluk, maar vooral om behendigheid! 'Marble Mania' is in het najaar te zien bij SBS6.

Alle knikkerraces in 'Marble Mania' worden gehouden op speciaal voor het programma aangelegde banen. Om de mooiste en meest ingenieuze behendigheidsbanen te ontwerpen en te bouwen, worden technische universiteiten en andere technisch- en creatief specialisten geraadpleegd.

Iedere BN’er is gelinkt aan een kleur knikker en kan zo bij elke race perfect in de gaten houden hoe zijn knikkers het doen. Bij sommige races vertrekken de knikkers dankzij een mechanisme, bij andere races hebben de BN’ers wel degelijk invloed op de start - en dus de uitkomst!

In 'Marble Mania' zien we de spannendste knikkerraces op de meest fantastische banen. In dit programma gaat het om zwaartekracht. Snelheid. Behendigheid. Het is knikkeren op het allerhoogste niveau!

'Marble Mania' wordt geproduceerd door Talpa Entertainment Producties.

'Marble Mania', najaar 2020 bij SBS6 en op KIJK.nl.