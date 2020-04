Speciale editie van 'Hart in Aktie': steun voor initiatieven in heel Nederland

Foto: SBS6 - © Talpa Network 2020

In deze lastige tijd slaan veel Nederlanders hun handen ineen en komen in actie voor een ander. Om hier een steentje aan bij te dragen start SBS6 vanaf woensdag 8 april met een speciale editie van het welbekende 'Hart in Aktie'.

In het programma rijdt Wendy van Dijk met het 'Hart in Aktie'-busje door heel Nederland om hulp te bieden aan mensen die het hard nodig hebben. Van het ondersteunen bij verschillende initiatieven die Nederlanders zelf op poten hebben gezet tot het direct inspringen bij hulpvragen. Wendy en haar team proberen op alle mogelijke manieren te helpen en daarbij de mensen een hart onder de riem te steken.

Wendy van Dijk: 'We kunnen onmogelijk stilzitten, terwijl hulp op zoveel vlakken op dit moment hard nodig is. Ik hoop dat we met Hart in Aktie een kleine bijdrage kunnen leveren en aandacht kunnen geven aan de mooie en hartverwarmende acties die worden opgezet in ons land, die onze steun kunnen gebruiken.'

'Hart in Aktie' wordt geproduceerd door EndemolShine Nederland.

'Hart in Aktie', wekelijks vanaf woensdag 8 april om 21.30 uur bij SBS6 en altijd via KIJK.nl.