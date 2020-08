Spannende, nieuwe thrillerserie 'Commando's dit najaar bij AVROTROS

Foto: © AVROTROS 2020

Een Nederlands special forces team, geleid door commandant John de Koning, wordt in het grootste geheim naar Nigeria gestuurd om een door Boko Haram ontvoerde gijzelaar te bevrijden.

De missie gaat gruwelijk mis en eindigt in een nachtmerrie. Een paar jaar later raakt John verwikkeld in een reeks mysterieuze moorden en zetten bedrog, verraad en de trauma’s van die geheime missie het leven van hem en zijn oude teamgenoten volledig op zijn kop. De tiendelige bloedstollende actiethriller 'Commando's' met onder anderen Werner Kolf, Kay Greidanus, Egbert-Jan Weeber, Teun Kuilboer, Bilal Wahib en Chiem Vreeken is vanaf zondag 30 augustus te zien bij AVROTROS op NPO 3.

Terug in Nederland heeft John zijn leven weer aardig op de rit met een gezin en een baan als beveiliger. Als John de opdracht krijgt om een Nigeriaanse minister tijdens een bezoek in Nederland te beveiligen, blijkt dat de man te zijn die hij met zijn team destijds moesten redden. Een man die een monster bleek te zijn en die er nu voor zorgt dat die missie nog een levensgevaarlijk staartje krijgt.

Rolverdeling:

De commando’s

John - Werner Kolf

Simon - Kay Greidanus

Berend - Teun Kuilboer

Aza - Bilal Wahib

Mark - Egbert-Jan Weeber

Kenneth - Chiem Vreeken

Marte (vrouw John) - Charlie Chan Dagelet

Isabella (Europol) - Charlotte Timmers

Felix (recherche) - Roeland Fernhout

Kramer - Reinout Bussemaker

'Commando's is geregisseerd door Iván López Núñez en Hanro Smitsman en geproduceerd door NL Film in samenwerking met AVROTROS.

Het gehele seizoen van 'Commando's' is vanaf zondag 30 augustus te zien op NPO Plus.

'Commando's', vanaf zondag 30 augustus om 20.25 uur bij AVROTROS op NPO 3.