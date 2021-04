Songfestivaldeelnemers én -fans in 'De Radio 10 Songfestivalquiz'

In aanloop naar het Eurovisie Songfestival 2021 presenteert radio-dj en presentator Gerard Ekdom 'De Radio 10 Songfestivalquiz'. Voor dit muzikale bordspel ontvangt hij bekende liefhebbers van het grootste muziekspektakel ter wereld, maar ook artiesten die Nederland hebben vertegenwoordigd.

In de eerste aflevering neemt Martien Meiland, groot fan van het songfestival, het samen met Viktor Brand – waar Martien ook groot fan van is – op tegen Samantha Steenwijk en songfestivaldeelnemer Linda Wagenmakers.

Wekelijks strijden twee fanatieke duo's in 'De Radio 10 Songfestivalquiz' tegen elkaar in verschillende muziekspellen. Gerard kondigde het eerder al aan: 'Het wordt een muzikale reis door de tijd, met geweldige gasten.' Wat heet! Songfestivalwinnares Getty Kaspers neemt het samen met Maurice Wijnen op tegen Esther Hart en Marlayne Sahupala. En Maxine en Franklin Brown proberen het team van Koos van Plateringen en Sieneke onder tafel te spelen. Alle duo’s zijn bloedfanatiek, hebben meer dan gemiddeld kennis van songfestivalzaken en met Gerard Ekdom aan het roer wordt het geheid een gezellige bende.

Direct na 'De Radio 10 Songfestivalquiz' ontvangt Jeroen van der Boom bijzondere muzikale gasten in 'De Beste Liedjes van het Songfestival'. Met deze twee programma’s staan op SBS6 de eerste drie zaterdagavonden van mei helemaal in het teken van het Songfestival en is Nederland op 22 mei meer dan ooit in de stemming voor de finale van het grote Eurovisie Songfestival 2021.

'De Radio 10 Songfestivalquiz' en 'De Beste Liedjes van het Songfestival' worden geproduceerd door Talpa Entertainment Producties.

'De Radio 10 Songfestivalquiz', vanaf 1 mei, drie zaterdagen op rij om 20.30 uur ('De Radio 10 Songfestivalquiz') en 21.30 uur ('De Beste Liedjes van het Songfestival') op SBS6.