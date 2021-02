SKIN en EO organiseren online verkiezingsdebat

Samen Kerk in Nederland (SKIN) en SKIN-Rotterdam organiseren, in coproductie met de EO, een online verkiezingsdebat op maandag 1 maart van 19.30-21.30 uur.

Dit debat is te volgen via de livestream op het Youtubekanaal van de EO. In dit debat gaan kandidaten van tien politieke partijen met elkaar in gesprek over thema’s die zijn aangedragen door de internationale- en migrantenkerken. Het debat wordt geleid door EO-presentator Jurjen ten Brinke.

In de voorbereiding naar de landelijke Tweede Kamerverkiezingen organiseert SKIN, net als vier jaar geleden, dit verkiezingsdebat. 'We gaan met elkaar in gesprek over stellingen die je niet in reguliere verkiezingsdebatten terugziet', vertelt Jurjen ten Brinke. 'Maar die wel van wezenlijk belang zijn voor deze groep mensen.'

Kandidaten verkiezingsdebat

Met een palet aan diverse standpunten en visies nemen de volgende kandidaten deel aan dit debat: Chris van Dam (CDA), Don Ceder (CU), Natasha Hoesein (DENK), Salima Belhaj (D66), Andreas Bakir (FvD), Milka Yemane (GroenLinks), Jerzy Soetekouw (PvdA), Wouter van den Berg (SGP), Jasper van Dijk (SP), Liane den Haan (50Plus).

Vrijheid van godsdienst

De deelnemende politieke partijen worden uitgedaagd om met elkaar het gesprek aan te gaan over woningnood, integratie en de rol van kerken en de vrijheid van godsdienst. Zo debatteren de kandidaten over de stelling 'Geloof is onderdeel van menszijn en hoort daarom in het publieke domein'. Dit zijn relevante onderwerpen die voor ruim een miljoen migrantenchristenen essentieel zijn in het maken van de keuze op 17 maart tijdens deze verkiezingen.

Over SKIN

SKIN is een koepelorganisatie voor en door internationale en migrantenkerken in Nederland. Deelnemende kerken die bij SKIN actief zijn, zijn zowel de zogenaamde historische migrantenkerken (leden zijn afkomstig uit landen waar Nederland een historische – koloniale – band mee heeft gehad, zoals Indonesië, de Molukken en Suriname), als de 'nieuwe' migrantenkerken, opgericht of voortgezet door migranten die afkomstig zijn uit andere delen van de wereld.