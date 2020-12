Sinan Can volgt talkroute in documentaire 'Bloedmineralen'

Nederland is de grootste importeur van het mineraal 'talk' vanuit Pakistan. Vanuit dat land en vanuit Afghanistan wordt het mineraal vervoerd naar de haven van Rotterdam.

Hier wordt het verwerkt in producten die ook in de Nederlandse winkels liggen, zoals paracetamol, verf of cosmetica. In de documentaire 'Bloedmineralen, de Talkroute' gaat Sinan Can op onderzoek uit in de bergen waar de talk gewonnen wordt en volgt de vrachtwagens met talkbrokken naar de grens. Onderweg ontdekt hij dat terreurgroepen als de Taliban miljoenen aan de grondstof verdienen. Zijn Nederlandse bedrijven zich er bewust van dat aan de grondstof die zij in hun producten verwerken, veel geld is verdiend voor een bloedige strijd?

Sinan: 'Het systeem van corruptie maakt het voor terreurgroepen gemakkelijk om geld af te dwingen van hardwerkende mensen. Door extra wegenbelasting te eisen aan chauffeurs of door fabriekshandelaren af te persen. Overal op de route verdienen terroristen geld. De talkpoeder wordt in Nederland in veel dagelijkse producten verwerkt. Daarmee dragen consumenten, zonder dat ze zich daar bewust van zijn, bij aan een hevig conflict.'

Sinan Can (1977) maakte voor BNNVARA eerder onder andere de documentaireseries 'De Arabische Storm', 'In het spoor van IS' en 'De Verloren Kinderen van het Kalifaat'. Dit jaar maakte hij 'De Lokroep' en 'Staatsvijand nr. 1'. In 2016 ontving hij de prijs 'Journalist voor de Vrede' en in 2018 kreeg hij als 'Vredesheld' de PAX Duif.

'Bloedmineralen, de Talkroute', donderdag 17 december om 22.20 uur bij BNNVARA op NPO 2.