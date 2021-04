Sci-Fi hitserie 'War of The Worlds' keert terug met tweede seizoen op FOX

Het tweede seizoen van FOX en CANAL+'s veelzijdige dramaserie 'War of the Worlds', geschreven en gemaakt door BAFTA Award-winnaar Howard Overman ('Misfits', 'Crazyhead', 'Merlin') van Urban Myth Films, gaat in première op 20 mei om 21.00 uur op FOX in dubbele afleveringen.

De veelgeprezen, moderne verfilming van de klassieke roman van H.G. Wells speelt zich af in Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk en heeft een sterrencast met onder andere Golden Globe-winnaar en een EMMY- en Tony Award genomineerde acteur Gabriel Byrne ('In Treatment') en Golden Globe and Critics Choice Award-winnaar Daisy Edgar-Jones ('Normal People'). Andere terugkerende castleden zijn Léa Drucker, Natasha Little, Stéphane Caillard, Adel Bencherif, Ty Tennant, Stephen Campbell Moore, Bayo Gbadamosi, Aaron Heffernan en Emilie de Preissac.

In het eerste seizoen van 'War of the Worlds' hebben buitenaardse wezens de mensheid bijna uitgeroeid, met slechts een handvol mensen die vochten om te overleven. En niemand was meer in shock door de invasie dan Emily (Daisy Edgar-Jones), die ontdekte dat ze misschien haar eigen vreemde persoonlijke connectie met de aliens had.

Seizoen twee van 'War of the Worlds' gooit het leven van de personages nogmaals overhoop, wanneer zij ontdekken dat de indringers mogelijk van menselijke aard kunnen zijn. Er wacht hen een spannende strijd om de planeet terug te veroveren. Voor sommigen zal de pure wanhoop om te overleven hen doen overwegen één van hun eigen mensen op te offeren.

Vanaf 20 mei, elke donderdag een dubbele aflevering om 21.00 uur op FOX.

Première gemist op FOX? Kijk dan vanaf 21 mei elke week de afleveringen van 'War of the Worlds' op Disney+.

Howard Overman geeft aan: 'Het was altijd mijn bedoeling dat in het eerste seizoen van 'War of the Worlds' de menselijke relaties centraal zouden staan. Het was een genot om te zien hoe deze complexe personages tot leven werden gebracht door zo'n fantastische cast en we kunnen niet wachten om terug te keren naar hun verhalen in het tweede seizoen.'

Het eerste seizoen van 'War of the Worlds' was een wereldwijde hit en behaalde één van de hoogste kijkcijferrecords op de CANAL+ on-demand service als een CANAL+ Creation Originale. De serie werd uitgezonden op FOX in meer dan 50 Europese en Afrikaanse markten en was de meest succesvolle regionale lancering sinds 2016. Ook is het de best beoordeelde nieuwe FOX-lancering in het Verenigd Koninkrijk sinds 2012. Het eerste seizoen van 'War of the Worlds' behoort tot één van de best presterende series op EPIX in de VS.

De dramaserie wordt Internationaal gedistribueerd door STUDIOCANAL en is geproduceerd door Howard Overman, Julian Murphy en Johnny Capps voor Urban Myth Films. 'War of the Worlds' werd geproduceerd met steun van de Welshe regering via Creative Wales. In het tweede seizoen van de hedendaagse verfilming keert Richard Clark terug om aflevering 1-4 te regisseren, terwijl Ben A. Williams afleveringen 5-8 op zich neemt.

Het eerste seizoen gemist? 'War of the Worlds' seizoen 1 is vanaf 22 april, elke donderdag met een dubbele aflevering te zien om 21.00 uur op FOX.